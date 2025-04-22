Враг наступает на Покровском направлении, продолжаются бои на Курщине: карта фронта 22 апреля
- За сутки зафиксировано 165 боевых столкновений, в частности на направлениях Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Ореховском, Приднепровском, Курском.
- ВСУ отбили атаки врага и нанесли удары по 10 местам сосредоточения личного состава и техники врага.
Сутки на передовой снова были неспокойными. Россияне обстреливали прифронтовые города и наступали на всех направлениях, а ВСУ пытались успешно отражать вражеские штурмы. Всего зафиксировано 165 боевых столкновений.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также "Путин рассматривает сценарий завершения "СВО": когда это возможно
Что происходило на фронте за сутки
На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмы неподалеку Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг пытался продвигаться и 25 раз атаковал ВСУ вблизи Нового, Надии, Новомихайловки, Грековки, Мирного, Колодезей, Торского и в направлении Нового Мира и Зеленой Долины.
Ситуация на Лиманском направлении: показываем на карте
На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Переездного противник атаковал позиции украинских войск два раза.
На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часова Яра, Маркового и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку Торецка, Дылеевки и Щербиновки.
Враг активно наступает на Торецком направлении: карта
На Покровском направлении россияне совершили 61 штурмовое и наступательное действие в районах Сухой Балки, Миролюбовки, Елизаветовки, Сухого Яра, Водяного Второго, Котлиного, Успеновки, Новоалександровки, Надиевки, Троицкого, Тарасовки, Проминя, Лысовки, Удачного, Преображенки, Котляровки, Андреевки и в направлении Александрополя, Новопавловки, Березовки.
Больше всего атак за сутки – на Покровском направлении: карта фронта
На Новопавловском направлении враг атаковал позиции ВСУ 19 раз вблизи Константинополя, Вольного Поля, Привольного, Новоселки, Разлива и в сторону Одрадного.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили три вражеских штурма в направлении Степового и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг наступал дважды, но безрезультатно.
На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На Курском направлении за сутки произошло 21 боестолкновение. Россияне совершили 27 авиационных ударов, сбросили 45 управляемых бомб, а также 336 раз обстреляли из артиллерии.
Захватчики 5832 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты, в частности 122 удара было нанесено из реактивных систем залпового огня. Зато авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 мест сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врагов и два пункта управления и шесть артиллерийских систем. Потери среди российских солдат составили 1130 человек.