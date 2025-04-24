Россияне давят на 5 направлениях, было более 150 боестолкновений: карта фронта 24 апреля

В Украине продолжаются 1156 сутки полномасштабной войны, россияне продолжают давить на позиции наших военных. Силы обороны стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 168 боевых столкновений, больше всего противник давил на 5 направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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На каких направлениях самая тяжелая ситуация

На Харьковском направлении враг 4 раза пытался прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера состоялась 1 атака захватчиков в районе Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб.

Противник атаковал возле населенного пункта Новое: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

Россияне давят на Белогоровку: смотрите на карте

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 1 боестолкновение в районе Клещеевки.

На Торецком направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка.

Враг атаковал возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлениив наши защитники остановили 56 штурмовых действий неподалеку населенных пунктов Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Успеновка, Надиевка, Котляровка и Андреевка.

Оккупанты активизировались возле Калинового: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Ривнополь и Новодаровка.

На Ореховском направлении оккупанты 3 раза пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового.

На Приднепровском направлении враг имел 1 тщетную попытку пройти вперед.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении украинские защитники остановили 26 штурмовых действий захватчиков.