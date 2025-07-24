Больше всего враг атакует Покровское и Лиманское направления: карта фронта на 24 июля

Очередные сутки на фронте прошли с более чем сотней столкновений. Российская армия продолжает штурмовать позиции украинских защитников и атаковать на разных направлениях.

За сутки произошло 172 боя. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на фронте 24 июля?

Враги нанесли по украинским позициям и населенным пунктам 67 авиационных ударов и 3712 раз применили дроны-камикадзе. Россияне совершили 5756 артиллерийских обстрелов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинским воинам удалось отбить 12 атак захватчиков. Противник нанес 9 авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 368 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 10 атак россиян в районах Волчанска, Каменки, Двуречной и Петро-Ивановки.

Боевые действия в Харьковской области: карта

На Купянском направлении оккупанты атаковали 9 раз. Штурмовые действия противника отражены в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызово, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении прошло 28 боевых столкновений. Агрессор пытался продвинуться возле населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголово, Дроновка, Новый Мир, Карповка, Колодези, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, Серебрянки.

Ситуация на Лиманском направлении: показываем на карте

На Северском направлении украинские войска отбили четыре атаки противника вблизи Григорьевки.

На Краматорском направлении воины помешали трем атакам в районе Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг атаковал наши позиции четыре раза у Торецка.

На Покровском направлении защитники остановили 61 штурм россиян вблизи Русиного Яра, Миролюбовки, Затишка, Лысовки, Попового Яра, Мирнограда, Звериного, Удачного, Алексеевки, Новоукраинки, Маяка, Новоэкономичного, Котлиного, Дачного и в направлении Покровска, Паньковки, Владимировки, Сухецкого.

Больше всего атак на Покровском направлении: карта фронта

На Новопавловском направлении защитники отбили 15 вражеских атак в районах Запорожья, Звезды, Поддубного, Александрограда, Шевченко, Малиевки, Темировки, Воскресенки и Свободного Поля.

На Гуляйпольском направлении противник за сутки совершил один штурм позиции в районе Белогорья.

На Ореховском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг пытался продвинуться 9 раз, но успеха не имел.

Украинские войска наносят потери россиянам в живой силе и технике. Защитники поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, один пункт управления и три артиллерийские средства российских захватчиков. Потери российских захватчиков за сутки составили 1050 человек.