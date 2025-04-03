Горячее всего на Покровском направлении, ВСУ остановили 80 атак врага: карта боевых действий на 3 апреля

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 216 боестолкновений. Больше всего агрессор давил на Покровском направлении. Там наши защитники остановили 80 вражеских атак.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Карта боевых действий на 3 апреля 2025 года

На Харьковском направлении произошло 2 боестолкновения в районе Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском – зафиксировано 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия врага в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 21 раз. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку Надежды, Торского, Новоегоровки, Колодязов, Ямполовки, Новолюбовки и Дибровы.

Карта боевых действий:

На Северском – Силы обороны отбили 5 штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло 6 штурмовых действий противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечино.

На Торецком – агрессор совершил 28 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 80 атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлиное, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.

На Новопавловском – Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах Константинополя, Разлива, Днепроэнергии, Веселого и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении, возле Привольного и Новоселки, Силы обороны успешно отбили 5 российских атак.

На Ореховском – в районах Степного, Малых Щербаков, Каменского и Новоданиловки российские захватчики совершили 12 штурмов позиций наших защитников.

Какая ситуация на фронте: смотрите карты Генштаба

На Приднепровском направлении агрессор 5 раз пытался продвигаться к позициям украинских защитников.

На Курском – наши воины отбили 28 атак врага. Оккупанты нанесли 343 артиллерийских обстрелов, из них 5 - из реактивных систем залпового огня. Также осуществили 20 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Генштабе отметили, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. Так, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1390 бойцов.

Также Силы обороны обезвредили 6 танков, 22 боевых бронированных машины, 49 артиллерийских систем, РСЗО, 92 БПЛА оперативно-тактического уровня и 88 единиц автомобильной техники.