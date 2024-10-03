ВСУ отбили десятки штурмов, большинство –на Покровском направлении: карта боевых действий на 3 октября

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 142 боевых столкновения. Только на Покровском направлении Силы обороны остановили 29 штурмовых и наступательных действий врага.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 3 октября. Какая ситуация на фронте сегодня, передает 24 Канал.

Смотрите также Город, который более 2,5 лет защищали титаны: показываем Угледар на карте

Карта боевых действий 03.10.2024

На Харьковском направлении оккупанты пытались дважды штурмовать в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском – за сутки 14 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия врага неподалеку Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского.

На Северском – в течение дня враг наступательных действий не проводил.

Ситуация на фронте: смотрите карту

На Краматорском – захватчики атаковали 3 раза в районах Ивановского, Калиновки и Белой Горы.

На Торецком направлении агрессор, при поддержке авиации, совершил 20 атак неподалеку Дилиевки, Торецка, Нелиповки, Щербиновки. Большинство атак направил на Торецк.

На Покровском – наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий врага в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутой Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово. Наибольшая концентрация российских атак была вблизи Николаевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Константиновки, Курахово и Георгиевки. Также атаковали в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанное Второе и Екатериновка.

На Времовском – противник совершил 6 штурмов наших позиций в районе Богоявленки.

На Ореховском – оккупанты атаковали в сторону Каменского.

На Приднепровском направлении – наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Операция Сил обороны в Курской области продолжается.

В Генштабе также сообщили, что по уточненной информации, вчера агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 69 авиаударов, в частности, сбросил 126 КАБ. Кроме этого, совершил 4543 обстрела. В частности, 132 – из реактивных систем залпового огня.

Потери врага