Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці 3 жовтня. Яка ситуація на фронті сьогодні, передає 24 Канал.

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Карта бойових дій 03.10.2024

На Харківському напрямку окупанти намагалися двічі штурмувати в районі Вовчанська й Тихого.

На Куп'янському – за добу 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки й Торського.

На Сіверському – упродовж дня ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на фронті: дивіться карту

На Краматорському – загарбники атакували 3 рази в районах Іванівського, Калинівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку агресор, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Диліївки, Торецька, Неліпівки, Щербинівки. Більшість атак спрямував на Торецьк.

На Покровському – наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій ворога в бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація російських атак була поблизу Миколаївки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Костянтинівки, Курахового та Георгіївки. Також атакували в бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге й Катеринівка.

На Времівському – противник здійснив 6 штурмів наших позицій в районі Богоявленки.

На Оріхівському – окупанти атакували у бік Кам'янського.

На Придніпровському – наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

На кордоні з Чернігівською й Сумською областями ворог з території Росії активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.

Операція Сил оборони в Курській області триває.

У Генштабі також повідомили, що за уточненою інформацією, вчора агресор завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 69 авіаударів, зокрема, скинув 126 КАБів. Окрім цього, здійснив 4543 обстріли. Зокрема, 132 – з реактивних систем залпового вогню.

Втрати ворога