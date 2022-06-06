Обстрел позиций ВСУ возле Бахмута и наступление в Святогорск: карта боевых действий на 6 июня
Источник:Liveuamap
В Украине продолжаются 103-е сутки полномасштабного российского вторжения. Войска агрессора ведут штурмовые действия сразу на нескольких направлениях и обстреливают позиции украинской армии.
Наиболее напряженной ситуация остается на Востоке нашего государства. Оккупанты при поддержке артиллерии наступают на Славянском и Лиманском направлениях
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Актуальная информация о ситуации на фронте по состоянию на 5 июня
На Славянском направлении враг сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий в направлении Славянска. Оккупанты из артиллерии разного калибра обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулька.
На Донецком направлении подразделения российской армии обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения. Россияне нанесли ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.
На Лиманском направлении , при поддержке артиллерии, противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также захватчики ведут штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.
Карта боевых действий на 6 июня / Скриншот
Россияне обстреляли украинские войска на Северодонецком направлении
На Северодонецком направлении ситуация продолжает оставаться сложной. Враг обстреливал украинские войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. В результате обстрелов пострадала и гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и других. Кафиры продолжают штурмовать Северодонецк, однако ВСУ зачистили половину города от оккупантов.
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На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений по минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Враг применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового.
Российские военные вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Оккупанты не имели успеха и понесли значительные потери. Однако боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Вместе с тем, войска агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.
На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, цель которых – демонстрации присутствия. Российские подразделения производят обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей Украины.
На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий враг усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.
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Россияне пытаются сдержать ВСУ на Харьковском направлении
На Харьковском направлении кафиры ведут активную оборону, основные усилия сосредоточиваются на содержании занятых рубежей. В целях повышения устойчивости обороны враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций. Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населённых пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.Это важно . Поздно вечером 5 июня вооруженные силы России обстреляли Харьков . Оккупанты более получаса непрерывно обстреливали Харьков из артиллерии.
На Южнобужском направлении с целью сковывания наших войск оккупанты производили обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.
Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгиного и других населённых пунктов.
ВСУ отбили 7 атак врага
В течение 5 июня Вооруженные Силы Украины отразили 7 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.
В результате уничтожено:
- 4 танка;
- 3 артиллерийские системы;
- 8 боевых бронированных машин;
- 3 единицы автомобильной техники.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.