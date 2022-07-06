Несколько отраженных штурмов на Донбассе, бои возле Луганского: карта боевых действий 6 июля

На Востоке и на Юге нашей страны продолжаются бои. Ситуация на поле атак меняется очень интенсивно.

О ситуации на фронте рассказали в украинском Генштабе. Информация актуальна по состоянию на утро 6 июля.

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Ситуация на Севере Украины

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не произошло. Признаков формирования наступательных группировок в Беларуси не выявлено.

Между тем, на Северском направлении российские войска обстреливали украинские позиции возле Железного Моста, Шалыгиного и Эсмани. В приграничных районах они продолжают оборудование передовых позиций.

Харьковское направление

Здесь враг ведет оборонительные действия. При этом армия противника обстреливает территорию из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Пострадали районы населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепиль и Новая Николаевка. Также оккупанты дистанционно минировали местность.

Ситуация в Харьковской области / Скриншот из Liveuamap

Боевые действия на Донбассе:

Славянское направление: враг хочет улучшить тактическое положение. Обстреливал с минометов, реактивной и ствольной артиллерии Краснополье и Богородичное.

враг хочет улучшить тактическое положение. Обстреливал с минометов, реактивной и ствольной артиллерии Краснополье и Богородичное. Украинцы отбили штурм возле Долины, продолжаются бои возле Мазановки.

Краматорское направление: враг обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Сиверска и Григорьевки. Наши воины нанесли агрессорам значительные потери возле Верхнекаменского, Белогоровки и Григоровки. Оккупанты отошли.

враг обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Сиверска и Григорьевки. Наши воины нанесли агрессорам значительные потери возле Верхнекаменского, Белогоровки и Григоровки. Оккупанты отошли. Бахмутское направление: россияне нанесли авиаудар возле Углегорской ТЭС. Также били из артиллерии по Берестовому, Белогоровке, Майскому, Шумаху и Нью-Йорку. Штурмовые действия россияне вели возле Новолуганского, однако отошли.

россияне нанесли авиаудар возле Углегорской ТЭС. Также били из артиллерии по Берестовому, Белогоровке, Майскому, Шумаху и Нью-Йорку. Штурмовые действия россияне вели возле Новолуганского, однако отошли. Силы обороны остановили наступление возле Спорного и атаку возле Вершины. Противник сейчас перегруппировывается. Продолжаются бои возле Луганского.

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Ситуация на Донбассе // Скриншот из Liveuamap

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по всей линии столкновения россияне стреляют из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Ситуация на фронте на Юге

На Южнобужском направлении российская артиллерия обстреливала Трудолюбовку, Княжевку, Николаевку, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Под ракетными обстрелами – Николаевщина. Попытку наступления в направлении Лозового наши воины подавили.

В Черном море враг удерживает 4 носителя высокоточного оружия.

Карта боевых действий на 6 июля 2022 года / Скриншот с Liveuamap

Успехи ВСУ за сутки: коротко

Украинская авиация атаковала врага по нескольким стратегическим направлениям.

Бомбардировщики и штурмовики уничтожили 2 полевых состава боеприпасов, 2 взводных опорных пункта.

Также они ликвидировали десять единиц вражеской техники.

Утраты врага в живой силе уточняют.

Смотрите в видео: оперативная ситуация на фронте