Россияне активизировались на Херсонском направлении: карта боевых действий за 6 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия уже 773 сутки пытается прорвать линию обороны на фронте, которую мужественно держат наши защитники. Враг активизировал свои усилия на Херсонском направлении, чтобы выбить наших военных с плацдарма на левом берегу области.
За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В общем, враг нанес 14 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Какова ситуация на Востоке УкраиныНа Купянском направлении за прошедшие сутки враг наступательных или штурмовых действий не вел. На Лиманском направлении наши воины отбили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
Россияне пытались атаковать в районе Тернов: смотрите на картеНа Бахмутском направлении наши воины отбили более 16 атак в районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клещиевка, Новый, Спорное, Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.
Враг атаковал возле Андреевки: смотрите на картеНа Авдеевском направлении наши защитники отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское, Первомайское, Яснобродовка, Семеновка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
ВСУ отбили атаки россиян возле Бердичева: смотрите на картеНа Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка, Константиновка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Украинские защитники не дали врагу прорваться возле Красногоровки: смотрите на карте
Что происходит на ЮгеНа Ореховском направлении
Враг неудачно атаковал позиции Сил обороны у Старомайорского: смотрите на картеНа Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 16 безуспешных атак позиций наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Как изменился фронт на других направленияхНа Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районах сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 5 артиллерийских средств, 1 пункту управления, 1 пункту управления БпЛА, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники и 1 другому важному объекту врага.