Россияне активизировались на Херсонском направлении: карта боевых действий за 6 апреля

Российская армия уже 773 сутки пытается прорвать линию обороны на фронте, которую мужественно держат наши защитники. Враг активизировал свои усилия на Херсонском направлении, чтобы выбить наших военных с плацдарма на левом берегу области.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В общем, враг нанес 14 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Наза прошедшие сутки враг наступательных или штурмовых действий не вел. Нанаши воиныпротивника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне пытались атаковать в районе Тернов: смотрите на карте

Нанаши воиныв районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клещиевка, Новый, Спорное, Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Враг атаковал возле Андреевки: смотрите на карте

Нанаши защитникив районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское, Первомайское, Яснобродовка, Семеновка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

ВСУ отбили атаки россиян возле Бердичева: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка, Константиновка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации,наших войск.

Украинские защитники не дали врагу прорваться возле Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На

за прошедшие сутки враг, при поддержке авиации, совершилнаших войск в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Враг неудачно атаковал позиции Сил обороны у Старомайорского: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

Навраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки врагпозиций наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районах сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 5 артиллерийских средств, 1 пункту управления, 1 пункту управления БпЛА, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники и 1 другому важному объекту врага.