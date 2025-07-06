Враг активно атакует на Покровском и Лиманском направлениях: карта боевых действий на 6 июля

Украинские защитники проводят сдерживать российских захватчиков. Самая тяжелая ситуация на Покровском и Лиманском направлениях.

Всего за минувшие сутки состоялось 200 боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте на 6 июля

По украинским подразделениям и регионам вчера враг нанес один ракетный и 65 авиаударов. Также совершил 6 074 обстрела, в частности из РСЗО.

На Северо–Слобожанском и Курском направлениях отражено 23 атаки россиян. Противник нанес 10 авиаударов, сбросил 28 КАБов и совершил 312 артобстрелов. В частности 10 из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боестолкновений в районе Волчанска и в направлении Амбарного.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. ВСУ отбили штурмы противника в районах Голубовки, Кондрашовки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 37 раз. Россияне пытались продвинуться вблизи Новоегоровки, Грековки, Карповки, Зеленой Долины, Колодезей, Нового Мира, Редкодуба, Мирного, Торского и Григорьевки.

Боевые действия на Лиманском направлении: показываем на карте

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и Ивано-Дарьевки. Всего здесь за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений.

На Краматорском направлении защитники отбили шесть атак вблизи Белой Горы, Часового Яра и Ступочек.

Ситуация возле Краматорска: смотрите карту

На Торецком направлении враг атаковал шесть раз в районе Торецка, Дилиевки, Русиного Яра.

На Покровском направлении ВСУ остановили 59 атак захватчиков в районе Полтавки, Малиновки, Новоэкономичного, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Шевченко, Разино, Орехового, Дачного, Звериного, Удачного, Новосергиевки, Муравки, Новопавловки, Алексеевки и в направлениях Владимировки, Сергеевки, Филиала и Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 вражеских штурмов возле Зирки, Толстого, Воскресенки, Запорожья, Шевченко, Новополье.

На Гуляйпольском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в районе Малиновки.

На Ореховском направлении в сторону Каменского захватчики пять раз атаковали позиции украинских защитников.

Боевые действия в Запорожье: смотрите карту

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях не обнаружено признаков формирований наступательных группировок россиян.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 180 оккупантов. Несмотря на более миллионные потери личного состава, оккупанты продолжают наступать на украинскую территорию.