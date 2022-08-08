Оккупанты неудачно штурмовали Бахмут, Зайцево, Яковлевку: карта боевых действий по состоянию на 8 августа

ВСУ продолжают сдерживать российских оккупантов. Интенсивные бои идут на Востоке нашей страны.

Ситуация в Донбассе остается горячей. Об этом говорится в сводках Генерального штаба по состоянию на 6 часов утра 8 августа.

Интересно ВСУ подтвердили новые попадания по Антоновскому и Каховскому мостам: есть и уничтожение вражеских баз

Что происходит на Севере

На Волынском и Полесском направлениях враг увеличивает количество систем противовоздушной обороны. На Северском – содержит свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей.



Карта боевых действий в Украине / Карта Liveuamap

Ситуация в Харьковской области

россияне били из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Огонь накрыл гражданскую инфраструктуру возле Золочева, Прудянки, Дементиевки, Питомника, Русской Лозовой, Кутузовки, Старого Салтова, Чугуева, Асеевки и т.д.

Авиационный удар противник нанес возле Гусаровки и Верхнего Салтова. Кроме того, захватчики вели активную воздушную разведку в регионе.



Оккупанты гатили по Харьковщине / Карта Liveuamap

Что происходит на Востоке Украины

На Славянском направлении русская армия обстреляла Большую Камышеваху, Вернополье, Сулиговку, Богородичное, Норцовку, Долину и другие населенные пункты.

На Краматорском направлении враг бил из танков, ствольной и реактивной артиллерии около Краматорска, Северска, Серебрянки, Григоровки и Спорного. путинские солдаты вели наступление у Верхнекаменского. Так они хотели улучшить свое тактическое положение, но, понеся потери, были вынуждены отойти.

Под вражеский огонь попала гражданская и военная инфраструктуры Бахмутского направления. Там россияне также активно вели разведку. Наши защитники обезвредили вражеские разведывательные группы у Бахмутского, Бахмута и Яковлевки. Кроме того, у Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины россияне вели неудачный штурм.

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На Авдеевском направлении путинские солдаты наступали на Пески, Невельское и Авдеевку, но ВСУ их отбили.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел огонь у Новомихайловки, Константиновки, Орехова, Новоданиловки, Времовки, Новоселки, Белогорья, Степного и Полтавки. Возле Марьинки и Шевченко захватчики шли в наступление, но ВСУ отбросили их точным огнем.



Боевые действия на Востоке Украины / Карта Liveuamap

Ситуация на Юге Украины

На Южнобужском направлении россияне прилагают основные усилия к тому, чтобы не дать ВСУ продвинуться. Кроме того, они активно проводят разведку с помощью беспилотников и обстреливают населенные пункты и линию столкновения.

В Черном море вражеская корабельная группировка продолжает выполнять определенные задачи. Поэтому сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.



Что происходит в южных регионах / Карта Liveuamap

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