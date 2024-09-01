Более полусотни штурмов вражеской армии на Покровском направлении: карта боевых действий 1 сентября

Вооруженные Силы Украины 921 сутки дают отпор российским оккупантам на фронте. Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны на нескольких важных направлениях.

Всего за прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 199 боевых столкновений. Враг продолжает свои активные штурмовые действия на Покровском, а также на Купянском и Краматорском направлениях.

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Что происходит на направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло 2 вражеских атаки, в районах Липцов и Волчанска.

На Купянском направлении, по уточненной информации, количество атак со стороны России за сутки дошло до 24. В Генштабе отметили, что Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 18 атак оккупантов в районах 9 различных населенных пунктов, а также в Серебрянском лесу. Отмечается, что основные свои усилия противник направлял в сторону Грековки, Твердохлебового и Невского.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражено 9 штурмовых действий вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Звановки и Выемки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 20 попыток врага прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки, Клещеевки Часового Яра и Калиновки. По данным Генштаба ВСУ, возле последнего из этих населенных пунктов произошло более 50 процентов от всех боестолкновений.

Ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении захватчики совершили 14 атак недалеко от населенных пунктов Курдюмовка, Нелиповка, Нью-Йорк и Торецк.

Что происходит вблизи Нью-Йорка и Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны отбили 52 вражеских штурмов различной интенсивности. Генштаб ВСУ сообщил, что больше всего их было в районах населенных пунктов Гродовка Новогродовка и Михайловка – 6, 20 и 10 соответственно.

Больше всего штурмов врага было в районе Гродовки, Новогродовки и Михайловки: смотрите на карте

На Кураховском направлении наши воины отбили вражеские атаки в районах Украинска, Лесовки, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки, где захватчики 30 раз пытались прорвать оборону украинских войск. Так, активно враг действовал у Георгиевки, где за сутки провел 13 штурмовых действий.

На Времовском направлении армия страны-агрессора 11 раз атаковала украинские позиции в районах Угледара, Макаровки, Времовки, Водяного и в сторону Константиновки.

На Ореховском направлении состоялось 4 боевых столкновения: два неподалеку Работино и два – в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении успеха не имели 3 атаки воинов вооруженных сил России.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Также в Генштабе ВСУ добавили, что продолжается операция в Курской области. Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу.