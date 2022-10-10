Наступления оккупантов провалились возле 4 населенных пунктов: карта боевых действий 10 октября
Источник:Deep State Map
Украинские военные не только сдерживают врага от продвижения, но и сами эффективно наступают. Практически ежедневно флаг Украины поднимают в новых освобожденных населенных пунктах.
Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ситуация на фронте остается напряженной.
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За прошедшие сутки, 9 октября, оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, а также совершили более 90 обстрелов из РСЗО. Под удар попали более 30 населенных пунктов. Среди них есть Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодатовка.
Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map
Какая ситуация на главных направлениях фронта
- На Северском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии Поповку, Старикову, Ворожбу, Янжуловку и Мирополье;
- на Слобожанском направлении – Красную Зарю, Ветеринарное, Стрелечью, Малые Проходы, Волчанск, Каменку, Двуречную и Гриньковку;
- на Краматорском направлении – Первомайское, Северск, Макеевку, Новоегоровку, Стельмаховку, Терны, Торское и Заречное. В Сватове россияне взорвали железнодорожный и автомобильный мосты;
- на Бахмутском направлении вражеский огонь накрыл Раздоловку, Серебрянку, Белогоровку, Верхнекаменское, Зайцево, Красную Гору, Соледар. Возле Берестового противник заминировал местность;
- на Авдеевском направлении россияне обстреляли Авдеевку, Каменку, Водяное, Первомайское, Пески, Красногоровку и Марьинку;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов;
- на Южнобужском направлении – более 25 городов и сел. Россияне совершили не менее 30 вылетов БпЛА, чтобы вести воздушную разведку.
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Успехи ВСУ
За сутки украинские военные отбили атаки оккупантов возле Озаряновки, Каменки, Первомайского и Невельского.
Где находится Невельское / Карта Deep State Map
Наша авиация нанесла по оккупантам 24 удара. Пострадали 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 4 ЗРК. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили:
- российский самолет Су-25,
- 3 БпЛА,
- 3 управляемых авиационных ракеты Х-59.
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