ВСУ отразили 12 атак на Востоке, бегут ли россияне из Херсона: карта боевых действий за 10 ноября

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от оккупантов. Самая тяжелая ситуация остается на Донецком направлении.

Оккупанты в дальнейшем пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ на отдельных направлениях. Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили 12 атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Новоселовское и Макеевка Луганской области,

Соледар, Клещиевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.

Оккупанты наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях: карта

Оккупанты совершали обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гасичевка Черниговской области и Поповка, Петрушевка, Мирополье, Запсолье, Новая Гута, Нововасиловка и Стариково Сумской области;

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Григоровка, Колодязное, Стрелечья, Волчанск, Огурцово и Терновая;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Площанка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Спорное, Белогоровка, Макеевка, Невское и Кисловка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Яковлевка, Майорск, Зеленополье и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка и Веселое;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Большая Новоселка, Павловка, Гуляйпольское, Времовка, Железнодорожное, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новополь, Малые Щербаки и Полтавка;

На Южнобужском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Мирное, Терновые Поды, Сухой Пруд, Золотая Балка и Марганец. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БпЛА. Совершил более 15 вылетов.

ВСУ нанесли 6 авиаударов

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по оккупантам 6 ударов. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили 5 "шахидов" и 3 "Орлана".

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

Оккупанты, вероятно, бегут из Херсона

В среду, 9 ноября, командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что их армия вынужденно покидает Херсон. Оккупанты якобы отводят войска на левый берег Днепра.

Карта боевых действий в Херсонской области

Однако в Офисе Президента заявили, что в Херсоне пока нет отвода российских войск. Наоборот Россия добрасывает мобилизованных. Кроме того, Украина не исключает провокаций со стороны оккупантов и создания ошибочного впечатления об их истинных намерениях.

В Генштабе ВСУ также пока не подтверждают отступление россиян. В то же время сообщается, что из Херсона прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих. В городе оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.

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