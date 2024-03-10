Враг давит на Новопавловском направлении: карта боевых действий 10 марта

Украинские защитники уже 746 сутки героически сдерживают врага на всех направлениях фронта. В частности, за прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения с захватчиками.

В целом враг нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, а также 136 раз обстрелял населенные пункты и позиции военных из реактивных систем залпового огня. Больше всего россияне сконцентрировались на попытках наступления на Новопавловском направлении.

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Ситуация на Востоке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" враг наступательных (штурмовых) действий не вел.. Нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

Штурмы на Бахмутском направлении: что там происходит

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" нашими защитниками отражено 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.

Россияне продолжают попытки штурмов на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Бои в направлении Новопавловки: смотрите на карте

Обстановка на Юге

Отражено 8 атак противника в районах восточнее Левадного, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Ситуация на Ореховском направлении: смотрите на карте

Что происходит на Севере

Потери россиян

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны оккупантов.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций.В зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.