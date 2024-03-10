Враг давит на Новопавловском направлении: карта боевых действий 10 марта
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники уже 746 сутки героически сдерживают врага на всех направлениях фронта. В частности, за прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения с захватчиками.
В целом враг нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, а также 136 раз обстрелял населенные пункты и позиции военных из реактивных систем залпового огня. Больше всего россияне сконцентрировались на попытках наступления на Новопавловском направлении.
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Ситуация на ВостокеКупянское направление. В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" враг наступательных (штурмовых) действий не вел.Лиманское направление. Нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.Бахмутское направление. Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
Штурмы на Бахмутском направлении: что там происходитАвдеевское направление. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" нашими защитниками отражено 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.
Россияне продолжают попытки штурмов на Авдеевском направлении: смотрите на картеНовопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Бои в направлении Новопавловки: смотрите на карте
Обстановка на ЮгеОреховское направление. Отражено 8 атак противника в районах восточнее Левадного, Работино и западнее Вербового Запорожской области.
Ситуация на Ореховском направлении: смотрите на картеХерсонское направление. В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций.
Что происходит на СевереВолынское и Полесское направления. В зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.Северское и Слобожанское направления. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.
Потери россиян
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны оккупантов.