ВСУ удерживают инициативу на Востоке, жесткие бои возле Клещеевки: карта боев за 10 сентября

Силы обороны Украины продолжают вести оборонные действия на Востоке и наступательную операцию на Юге. Наши воины уничтожают захватчиков и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 40 авиаударов, совершил более 38 обстрелов из РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

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Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

В районе ответственности ОСУО "Хортица"оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Василевки, Богдановки. Идут жесткие бои в районе Клещеевки.

Карта боев в районе Клещеевки

В зоне ответственности ОСУО "Таврия"Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, производят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отразили около 15 атак врага в районе Марьинки.

Карта боев в районе Марьинки

Силы обороны наступают на Юге

Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

Карта боев на Юге

Силы обороны мощно отработали по захватчикам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск поражено 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 склад горюче-смазочных материалов противника.

Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.Оперативная обстановка остается без существенных изменений.противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.