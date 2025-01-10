Россияне наступают вблизи Покровска и штурмуют на Курщине: карта фронта за 10 января

Россия все еще не отказалась от своих захватнических планов в Украине и продолжает давить на позиции украинских военных. Всего за прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районах Старицы и Вочанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

Оккупанты атакуют на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка.

Враг активизировался на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

Россияне атакуют на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка, Белой Горы и Щербиновки.

Оккупанты совершили 12 атак на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Сухой Яр, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка, Новоандреевка и Новоелизаветовка.

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 29 атак на позиции наших войск вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

Враг наступает на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь и Разлив.

Оккупанты атаковали на Вермовском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, трижды штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 31 управляемой бомбы, а также совершил 469 артиллерийских обстрелов (в том числе 19 - из РСЗО) позиций наших войск и населенных пунктов.

Россияне пытаются выбить подразделения ВСУ с Курщины: смотрите на карте

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.