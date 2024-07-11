Российские войска больше всего атакуют на трех направлениях: карта боевых действий 11 июля
В течение суток на фронте состоялось 146 боевых столкновений. Активнее всего российские войска в очередной раз штурмовали на Покровском направлении, здесь зафиксировано 42 боя.
При этом наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 11 июля. 24 Канал рассказывает о ситуации на фронте и показывает карту боевых действий.
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Удары врага и ВСУ
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара с применением 9 ракет, а также 56 авиаударов с использованием 68 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, в частности 116 - с использованием РСЗО.
Зато авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили 2 артиллерийские системы и 1 станцию РЭБ/РЛС.
Ситуация по направлениямНа Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Терны.
Грековка на карте:На Северском направлении украинские защитники отражали 17 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Раздоловки и Выемки. На Краматорском направлении противник атаковал шесть раз в районах Григорьевки, Часового Яра, Ивановского и Клещеевки. На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецка и Делиевки.
На Покровском направлении нашими защитниками отражено 42 штурмовые действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая, Юрьевка, Евгеновка и Карловка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.
Покровское направление на карте:На Кураховском направлении Силы обороны отбили 12 атак у Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, Дальнего, Невского и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск. На Времовском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки, Урожайного и Макаровки. На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя, но потерпели неудачу.
На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Роботино.
Роботино на карте:На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели на левом берегу Днепра в районе Крынок.
Также в Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Тогда как на границе с Черниговской и Сумской областями, по данным Генштаба противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.