ВСУ поразили 8 районов базирования врагов: карта боевых действий по состоянию на 11 января

Российские оккупанты пытаются захватить всю Донецкую область. По состоянию на 11 января тяжелые бои идут в Соледаре и у Бахмута.

Далее вы можете увидеть актуальную карту боевых действий. Кроме того, в Генштабе рассказали, как разворачиваются события по каждому из направлений фронта.

Заметьте Жажда власти: как пригожинская атака на Соледарь сорвала планы Шойгу по захвату Бахмута

Что происходит на фронте

Наши военные за минувшие сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка на Луганщине, также Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка на Донетчине.

Кроме того, россияне продолжают атаковать украинцев по разным направлениям. В частности:

на Северском – россияне атаковали из минометов и ствольной артиллерии районы Сеньковки Черниговской области и Кучеровки, Александровки и Покровки Сумской области;

– россияне атаковали из минометов и ствольной артиллерии районы Сеньковки Черниговской области и Кучеровки, Александровки и Покровки Сумской области; на Слобожанском – обстреляли районы 19 населенных пунктов. Среди них – Сосновка, Зеленое, Волчанск, Домашнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двухлетняя Харьковской области;

– обстреляли районы 19 населенных пунктов. Среди них – Сосновка, Зеленое, Волчанск, Домашнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двухлетняя Харьковской области; на Купянском – под огонь попали районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области;

– под огонь попали районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области; на Лиманском – россияне атаковали Макеевку, Невское и Краснопоповку в Луганской области и Терны и Серебрянку Донецкой области;

– россияне атаковали Макеевку, Невское и Краснопоповку в Луганской области и Терны и Серебрянку Донецкой области; на Бахмутском – враги били в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области;

– враги били в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области; на Авдеевском – атаковали Авдеевку, Веселое, Невельское, Георгиевку, Марьинку и Первомайское в Донецкой области;

– атаковали Авдеевку, Веселое, Невельское, Георгиевку, Марьинку и Первомайское в Донецкой области; на Новопавловском направлении – под огонь оккупантов попали Времовка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области;

направлении – под огонь оккупантов попали Времовка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области; на Запорожском направлении – захватчики обстреляли районы 22 населенных пунктов. В частности, Свободное Поле и Новополь на Донетчине и Ольговское, Железнодорожное, Малую Токмачку, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области;

направлении – захватчики обстреляли районы 22 населенных пунктов. В частности, Свободное Поле и Новополь на Донетчине и Ольговское, Железнодорожное, Малую Токмачку, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области; на Херсонском направлении – россияне ударили из артиллерии, пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности, Антоновки, Веселого, Республиканца, Днепровского, Дудчан, Милового, Золотой Балки и Херсона. Пострадали мирные люди.

Что происходит на фронте: карта боевых действий

Россияне терроризируют гражданских жителей

Россияне в течение суток 6 раз ударили ракетами и 16 – из авиации. Кроме того, более 50 раз атаковали Украину по реактивным системам залпового огня. В частности, ударили по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

По всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов. Призываем при сигналах воздушной тревоги идти в укрытие,

– предупредили в Генштабе.

Кроме того, враги морально и физически давят на население временно оккупированных территорий:

почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишенные пропусков и доступа на предприятие;

россияне ищут новых работников для АЭС в России;

враги готовят жилье для будущих работников. Делают это с помощью так называемой "национализации" выехавших с квартир местных.

ВСУ мощно атаковали врага

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов,

– говорится в сообщении Генштаба.

Более того, наши ракетчики и артиллеристы поразили:

3 пункта управления врага;

2 позиции российских ракетных войск и артиллерии;

8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.