ВСУ поразили 8 районов базирования врагов: карта боевых действий по состоянию на 11 января
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты пытаются захватить всю Донецкую область. По состоянию на 11 января тяжелые бои идут в Соледаре и у Бахмута.
Далее вы можете увидеть актуальную карту боевых действий. Кроме того, в Генштабе рассказали, как разворачиваются события по каждому из направлений фронта.
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Что происходит на фронте
Наши военные за минувшие сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка на Луганщине, также Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка на Донетчине.
Кроме того, россияне продолжают атаковать украинцев по разным направлениям. В частности:
- на Северском – россияне атаковали из минометов и ствольной артиллерии районы Сеньковки Черниговской области и Кучеровки, Александровки и Покровки Сумской области;
- на Слобожанском – обстреляли районы 19 населенных пунктов. Среди них – Сосновка, Зеленое, Волчанск, Домашнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двухлетняя Харьковской области;
- на Купянском – под огонь попали районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области;
- на Лиманском – россияне атаковали Макеевку, Невское и Краснопоповку в Луганской области и Терны и Серебрянку Донецкой области;
- на Бахмутском – враги били в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области;
- на Авдеевском – атаковали Авдеевку, Веселое, Невельское, Георгиевку, Марьинку и Первомайское в Донецкой области;
- на Новопавловском направлении – под огонь оккупантов попали Времовка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области;
- на Запорожском направлении – захватчики обстреляли районы 22 населенных пунктов. В частности, Свободное Поле и Новополь на Донетчине и Ольговское, Железнодорожное, Малую Токмачку, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области;
- на Херсонском направлении – россияне ударили из артиллерии, пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности, Антоновки, Веселого, Республиканца, Днепровского, Дудчан, Милового, Золотой Балки и Херсона. Пострадали мирные люди.
Что происходит на фронте: карта боевых действий
Россияне терроризируют гражданских жителей
Россияне в течение суток 6 раз ударили ракетами и 16 – из авиации. Кроме того, более 50 раз атаковали Украину по реактивным системам залпового огня. В частности, ударили по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.
По всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов. Призываем при сигналах воздушной тревоги идти в укрытие,
– предупредили в Генштабе.
Кроме того, враги морально и физически давят на население временно оккупированных территорий:
- почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишенные пропусков и доступа на предприятие;
- россияне ищут новых работников для АЭС в России;
- враги готовят жилье для будущих работников. Делают это с помощью так называемой "национализации" выехавших с квартир местных.
ВСУ мощно атаковали врага
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов,
– говорится в сообщении Генштаба.
Более того, наши ракетчики и артиллеристы поразили:
- 3 пункта управления врага;
- 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии;
- 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.