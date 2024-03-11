Попытки прорвать оборону в Донецкой области и неудачные штурмы на Херсонщине: карта боев на 11 марта
11 марта 2024, 08:31Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики не оставляют попыток наступать для захвата украинских территорий. За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.
Украинские защитники и защитницы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Какова ситуация на поле боя, передает 24 Канал.
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Что происходит на фронтеНа Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.На Северском и Слобожанском агрессор сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления. Также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не проводили.На Лиманском Силы обороны отбили 8 атак врага в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Спорное и Роздоловка Донецкой.На Бахмутском направлении – отражено 5 российских атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.
Какая ситуация на фронте: смотрите картуНа Авдеевском направлении защитники отбили 17 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области. Там враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.На Ореховском направлении отбито 3 атаки захватчиков в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 штурмовые действия, успеха не имели.
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Силы обороны мощно бьют оккупантов
- За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитному ракетному комплексу врага.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны агрессора.