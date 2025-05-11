Противник активизировался на Гуляйпольском направлении: карта боевых действий 11 мая

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 10 мая, на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 63 авиационных удара, сбросив 96 КАБов.

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Ситуация на линии соприкосновения

Вчера россияне совершили более 4 000 обстрелов, из них 85 – из РСЗО, а также привлекли для поражения 2 470 дронов-камикадзе.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 9 районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийское средство, радиолокационную станцию и еще один важный объект захватчиков.

На Харьковском направлении отбили 3 атаки противника в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

На Купянском направлении произошло 3 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Синьковки и в районе Загрызово.

Что происходит вблизи Загрызово: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 8 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое, Зеленая Долина и вблизи Ямполовки и Копанок.

На Северском направлении украинские воины отбили 4 вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 9 боестолкновений вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечино.

Какая ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Щербиновка и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка.

Что происходит вблизи Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Костантинополь, Вильне Поле, Привольное и в направлении Багатиря, Шевченко, Новополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 13 атак в районах Новополя и Новоселок.

Какова ситуация на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг проводил 2 атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении агрессор провел 3 тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 КАБов, а также совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 3 – с РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1310 оккупантов, поэтому общие потери личного состава России превысили 965 тысяч. Уничтожено еще 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы и 1 средство ПВО.