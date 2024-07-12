На Покровском направлении ВСУ отбили 41 атаку россиян: карта боевых действий 12 июля
Источник:Генштаб
Продолжаются 870 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Российские войска продолжают активные наступательные действия и предпринимают попытки прорвать оборону ВСУ.
За прошедшие сутки было 120 боевых столкновений. Кроме того, россияне ударили по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах пятью ракетами, сбросил более ста КАБов и совершил 4480 обстрелов.
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Как ситуация на фронтеНа Харьковском направлении россияне продолжали активные действия. Всего там зафиксировали 6 вражеских штурмов вблизи Волчанска и Глубокого.
Россияне атаковали возле Волчанска и Глубокого: смотрите на карте
На Купянском направлении было 7 боевых столкновений за сутки. ВСУ отбивали атаки вблизи Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестового в Донецкой области.
ВСУ отбивали атаки возле Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении ВСУ отбили 11 штурмовых действий противника возле Макеевки и Невского.
ВСУ отбили атаки возле Макеевки: смотрите на картеНа Северском направлении украинская армия отбила 8 атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки Донецкой области.
Россияне атаковали вблизи Белогоровки: смотрите на картеНа Краматорском направлении ВСУ остановили 5 российских попыток прорвать оборону возле Клещеевки, Часового Яра и Ивановского Донецкой области.
Враг пытался прорваться возле Клещеевки: смотрите на картеНа Торецком направлении враг совершил 18 атак возле населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк, что в Донецкой области.
Россия атаковала Торецк: смотрите на картеНа Покровском направлении наши войска отражали 41 атаку россиян вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Новоселовка Первая, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. Противник особенно сосредоточил усилия возле Новоалександровки, где прошло аж 14 боестолкновений.
Возле Новоалександровки прошло 14 боестолкновений: смотрите на картеНа Кураховском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага возле населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка. Там россияне 6 раз проводили штурмы украинских позиций.
Россияне атаковали возле Георгиевки: смотрите на картеНа Времовском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ 11 штурмов раз. Наиболее активные действия были неподалеку Урожайного Донецкой области, где зафиксировали 7 атак.
Россия атаковала Урожайное 7 раз: смотрите на картеНа Гуляйпольском направлении обстановка значительных изменений не претерпела. ВСУ отбили 1 атаку в сторону Гуляйполя. Потерь позиций нет. На Ореховском направлении было два боевых столкновения. Одно из них – неподалеку Малой Токмачки, что в Запорожье.
Враг штурмовали позиции возле Малой Токмачки: смотрите на картеНа Приднепровском направлении россияне продолжают предпринимать попытки выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. 2 раза они безуспешно атаковали на этом направлении. На Волынском и Полесском направлениях обстановка не претерпела существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок нет. На границе с Черниговской и Сумской областями российские войска сохраняют военное присутствие. Они также проводят диверсионно-разведывательную деятельность и обстреливают населенные пункты.