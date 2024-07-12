На Покровском направлении ВСУ отбили 41 атаку россиян: карта боевых действий 12 июля

Продолжаются 870 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Российские войска продолжают активные наступательные действия и предпринимают попытки прорвать оборону ВСУ.

За прошедшие сутки было 120 боевых столкновений. Кроме того, россияне ударили по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах пятью ракетами, сбросил более ста КАБов и совершил 4480 обстрелов.

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Как ситуация на фронте

Нароссияне продолжали активные действия. Всего там зафиксировали 6 вражеских штурмов вблизи Волчанска и Глубокого.

Россияне атаковали возле Волчанска и Глубокого: смотрите на карте

На Купянском направлении было 7 боевых столкновений за сутки. ВСУ отбивали атаки вблизи Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестового в Донецкой области.

ВСУ отбивали атаки возле Синьковки: смотрите на карте

НаВСУ отбили 11 штурмовых действий противника возле Макеевки и Невского.

ВСУ отбили атаки возле Макеевки: смотрите на карте

Наукраинская армия отбила 8 атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки Донецкой области.

Россияне атаковали вблизи Белогоровки: смотрите на карте

НаВСУ остановили 5 российских попыток прорвать оборону возле Клещеевки, Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

Враг пытался прорваться возле Клещеевки: смотрите на карте

Навраг совершил 18 атак возле населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк, что в Донецкой области.

Россия атаковала Торецк: смотрите на карте

Нанаши войска отражали 41 атаку россиян вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Новоселовка Первая, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. Противник особенно сосредоточил усилия возле Новоалександровки, где прошло аж 14 боестолкновений.

Возле Новоалександровки прошло 14 боестолкновений: смотрите на карте

НаВСУ продолжают сдерживать врага возле населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка. Там россияне 6 раз проводили штурмы украинских позиций.

Россияне атаковали возле Георгиевки: смотрите на карте

Нароссияне штурмовали позиции ВСУ 11 штурмов раз. Наиболее активные действия были неподалеку Урожайного Донецкой области, где зафиксировали 7 атак.

Россия атаковала Урожайное 7 раз: смотрите на карте

Наобстановка значительных изменений не претерпела. ВСУ отбили 1 атаку в сторону Гуляйполя. Потерь позиций нет. Набыло два боевых столкновения. Одно из них – неподалеку Малой Токмачки, что в Запорожье.

Враг штурмовали позиции возле Малой Токмачки: смотрите на карте

Нароссияне продолжают предпринимать попытки выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. 2 раза они безуспешно атаковали на этом направлении. Нанаправлениях обстановка не претерпела существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок нет. Нароссийские войска сохраняют военное присутствие. Они также проводят диверсионно-разведывательную деятельность и обстреливают населенные пункты.