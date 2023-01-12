Украинская авиация нанесла 23 удара по оккупантам: карта боевых действий по состоянию на 12 января
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики не оставляют попыток захватить всю Донецкую область. Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются в Соледаре и возле Бахмута.
Об актуальной ситуации на разных направлениях фронта по состоянию на утро 12 января доложили в Генштабе ВСУ. Подробнее читайте в материале 24 Канала.
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Успехи украинских воинов
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах 13 населенных пунктов: Стельмаховка и Кременная в Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.
Наша авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения противника и еще три – по позициям российских зенитно-ракетных комплексов. Также украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и два разведывательных беспилотника типа "Орлан-10".
В среду, 13 января, наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов оккупантов.
Оккупанты постоянно бьют по гражданским объектам
За прошедшие сутки российские военные нанесли 4 ракетных удара по гражданским объектам городов Лиман и Часов Яр Донецкой области. Кроме того, произвели 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня и нанесли 23 авиационных удара на других локациях.Обратите внимание! В Генштабе подчеркнули, что существует опасность авиационных и ракетных обстрелов по всей территории Украины. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время воздушной тревоги находитесь в укрытии.
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Что происходит на разных направлениях фронта
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено.
- На Северском и Слобожанском — оккупанты били из минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Нововасильевка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелеча, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области.
- На Купянском направлении вражеские военные обстреливали районы Двуречной, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Первомайского Харьковской области и Стельмаховки – Луганской.
- На Лиманском направлении под обстрел попали Терны в Харьковской области, а также Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва Луганской области.
- На Бахмутском – захватчики совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клищьевка Дилиевка и Дружба Донецкой области.
- На Авдеевском – обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском – под огнем врага оказались Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.
- На Запорожском – от действий оккупантов пострадали районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Малиновка, Зеленая Роща, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавни Запорожской области и Марганец в Днепропетровской.
- На Херсонском направлении бойцы Путина обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии Дудчаны, Степановку, Антоновку и Херсон.
Ситуация на поле боя: смотрите карту
Кстати, вблизи села Раденск Херсонской области оккупанты построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые перед этим обустраивались под полевой госпиталь.Важно! На территории временно оккупированного Крыма захватчики объявили набор наемников в так называемые частные военные компании "Щит" и "Русич". По данным Генштаба ВСУ, туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур. В приоритете – офицеры.
Чтобы хоть как-нибудь заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины.