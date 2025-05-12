Россия давит на Покровском и Лиманском направлениях: карта боевых действий 12 мая

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу. За прошедшие сутки, 11 мая, на фронте зафиксировано 155 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросив 125 управляемых бомб.

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Ситуация на линии соприкосновения

Вчера россияне совершили около 3 500 обстрелов, из них 114 – из РСЗО, а также привлекли для поражения 3 443 дроны-камикадзе.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, 5 артиллерийских средств, склад военных запасов и пункт управления БпЛА захватчиков.

На Харьковском направлении защитники отбили 3 атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло 2 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодязи и в направлении Григорьевки.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении украинские воины отражали 8 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 4 боестолкновения в районах Новомаркового, Часового Яра и Андреевки.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 6 атак в районах Озаряновки, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Багатырь.

Враг давит возле Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Костантинополь, Новоселка, Вильне Поле и Новополь.

На Ореховском направлении украинские подразделения отбили 6 вражеских штурмов вблизи Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.

Какая ситуация в Запорожье: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг провел 1 тщетную попытку атаки позиций наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 8 боевых столкновений. Кроме этого, враг нанес 4 авиационных удара с применением 10 КАБов, а также совершил 284 артиллерийские обстрелы, в том числе 8 – с РСЗО.

На Гуляйпольском направлении захватчик наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1170 оккупантов. Общие потери личного состава врага превысили 967 000 человек.

Кроме того, Россия осталась без 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 3 средств ПВО, 141 БпЛА оперативно-тактического уровня, 171 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 6 единиц специальной техники.