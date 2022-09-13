Успехи ВСУ на Юге, россияне не могут закрепиться на Востоке: карта боевых действий 13 сентября
Источник:Liveuamap
Украинские герои 202 дня подряд дают врагу отпор по всем направлениям. Сейчас идет контрнаступление наших защитников на многих направлениях, поэтому основные усилия противника – сдержать наступление и удержать занятые позиции. Оккупанты не оставляют надежды возобновить наступление на Запорожском направлении.
Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 13 сентября доложили в Генштабе ВСУ. Враг продолжает тактику террора и устрашения гражданского населения Украины.
Внимание Косили их много, – защитники рассказали об одной из самых тяжелых частей контрнаступления в Харьковской области
Террор мирных городов
Не имея возможности ответить на поле боя, российские войска еще раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов. Под удары попали города Харьков и Лозовая.
От авиаударов и обстрелов с РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.
Всего за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 25 авиационных ударов, совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Ситуация по всем направлениям фронта
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:
- на Северском направлении неподалеку от Атынского и Стукаловки Сумской области;
- на Харьковском направлении – в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска;
- на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;
- на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;
- на Авдеевском направлении – населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении – близ Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки;
- на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Чаривное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка.
- на Южнобужском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, противник вел воздушную разведку БпЛА – совершил 23 вылета.
Освобождение Харьковщины
Также сообщалось, что украинские войска пытаются форсировать реку Северский Донец в районе Закотного (примерно в 15 километрах юго-восточнее Лимана), чтобы вернуть Ямполь.
Российские войска, вероятно, сосредоточены на линии Лиман-Ямполь как следующей потенциальной цели для украинских наступлений.
Украинские источники утверждают, что все российские силы оставили Сватово Луганской области (приблизительно в 45 километрах к востоку от нынешних украинских позиций вдоль реки Оскол), и что в Сватово остались только боевики квазиреспублик и, возможно, местные жители.
Наступление на Юге: ВСУ уверенно продвигаются
Не только харьковский прорыв, но и "значительные успехи" контрнаступления ВСУ на Юге Украины продолжают существенно деморализовать российскую армию.
Аналитики сообщают, что значительная часть войск противника отошла из Киселевки, расположенной в 15 километрах северо-западнее Херсона.
Киселевка является важным с оперативной точки зрения пунктом для российских войск вокруг Херсона, поскольку это последний крупный населенный пункт как на шоссе E58, так и на железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, самой отдаленной [на северо-западе] частью Херсона.
В ISW подчеркнули, что возможный отвод российских войск с этой позиции "может поставить под угрозу способность россиян удерживать северо-западные окраины Херсона". Так что аналитики предположили, что формирование захватчиков в этом районе испытывают прямую угрозу своим позициям.