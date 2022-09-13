Успехи ВСУ на Юге, россияне не могут закрепиться на Востоке: карта боевых действий 13 сентября

Украинские герои 202 дня подряд дают врагу отпор по всем направлениям. Сейчас идет контрнаступление наших защитников на многих направлениях, поэтому основные усилия противника – сдержать наступление и удержать занятые позиции. Оккупанты не оставляют надежды возобновить наступление на Запорожском направлении.

Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 13 сентября доложили в Генштабе ВСУ. Враг продолжает тактику террора и устрашения гражданского населения Украины.

Внимание Косили их много, – защитники рассказали об одной из самых тяжелых частей контрнаступления в Харьковской области

Террор мирных городов

Не имея возможности ответить на поле боя, российские войска еще раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов. Под удары попали города Харьков и Лозовая.

От авиаударов и обстрелов с РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

Всего за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 25 авиационных ударов, совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Ситуация по всем направлениям фронта

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении неподалеку от Атынского и Стукаловки Сумской области;

направлении неподалеку от Атынского и Стукаловки Сумской области; на Харьковском направлении – в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска;

направлении – в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;

направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина; на Авдеевском направлении – населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;

направлении – населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении – близ Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки;

направлении – близ Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки; на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Чаривное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка.

направлении – в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Чаривное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка. на Южнобужском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, противник вел воздушную разведку БпЛА – совершил 23 вылета.

Освобождение Харьковщины

В ISW приводят российские источники, что фронт преимущественно стабилизировался на реке Оскол, протекающей к западу от границы Харьковско-Луганской области. Пропагандистские блоггеры сообщают, что украинские и российские силы ведут боевые действия вокруг Лимана, но Лиман остается под контролем российских сил. Также сообщалось, что украинские войска пытаются форсировать реку Северский Донец в районе Закотного (примерно в 15 километрах юго-восточнее Лимана), чтобы вернуть Ямполь. Российские войска, вероятно, сосредоточены на линии Лиман-Ямполь как следующей потенциальной цели для украинских наступлений. Украинские источники утверждают, что все российские силы оставили Сватово Луганской области (приблизительно в 45 километрах к востоку от нынешних украинских позиций вдоль реки Оскол), и что в Сватово остались только боевики квазиреспублик и, возможно, местные жители. Наступление на Юге: ВСУ уверенно продвигаются Не только харьковский прорыв, но и "значительные успехи" контрнаступления ВСУ на Юге Украины продолжают существенно деморализовать российскую армию.

Специалисты Института изучения войны (ISW) считают, чтопосле завоевания Украиной восточной части Харьковской области. Оккупанты активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.

Аналитики сообщают, что значительная часть войск противника отошла из Киселевки, расположенной в 15 километрах северо-западнее Херсона.

Киселевка является важным с оперативной точки зрения пунктом для российских войск вокруг Херсона, поскольку это последний крупный населенный пункт как на шоссе E58, так и на железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, самой отдаленной [на северо-западе] частью Херсона.

В ISW подчеркнули, что возможный отвод российских войск с этой позиции "может поставить под угрозу способность россиян удерживать северо-западные окраины Херсона". Так что аналитики предположили, что формирование захватчиков в этом районе испытывают прямую угрозу своим позициям.