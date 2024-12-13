Тяжелая ситуация сохраняется на ряде направлений: в Генштабе назвали самые ожесточенные участки

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Времовском направлениях остается напряженной, поскольку там россияне сосредоточили основные усилия.

Также оккупанты активно атакуют на Лиманском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте.

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Что произошло на фронте 13 декабря

По данным Генштаба, по состоянию на 22:00 на фронте с начала суток произошло 190 боестолкновений.

На Харьковском направлении российские захватчики 1 раз атаковали позиции наших подразделений в районе Волчанска, бой еще продолжается. КАБами враг нанес авиаудары по Гранову и Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении враг атаковал 10 раз вблизи Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой, два боя еще продолжаются. Кроме того, противник нанес авиаудары по Новой Кругляковке и Богуславке.

На Лиманском направлении россияне 24 раза атаковали в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины. Идет один бой. Серебрянский лес и Сергеевка атаковали НАРами.

На Северском направлении защитники отбили один штурм в районе Белогоровки. Противник сбросил КАБ на Северск.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили 5 атак, враг пытался продвинуться вперед в районе Часового Яра.

В Торецке и в районе Дилиевки враг девять раз пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, семь атак отражены Силами обороны, еще две - продолжаются. На Крымское враг сбросил два КАБа.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 56 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино. Десять боестолкновений до сих пор продолжаются.

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На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 26 вражеских атак. Шесть из них продолжаются. В основном бои продолжаются в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.

На Времовском направлении 34 раза противник штурмовал передний край обороны ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное. Еще десять атак продолжаются.

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На Приднепровском направлении враг дважды безрезультатно атаковал украинские войска.

На территории Курской области наши войска отбили 19 атак противника, еще три боевых столкновения продолжается.

Заметим, что согласно обнародованной информации, на Покровском направлении в течение 13 декабря россияне потеряли 306 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме вышеупомянутого, украинские воины уничтожили две единицы автомобильной техники оккупантов на этом участке фронта.