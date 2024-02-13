ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожье, отражают атаки: карта боевых действий за 13 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают сопротивляться российским оккупантам. Особенно тяжелой ситуация является на Востоке нашего государства. В то же время, несмотря на огромные потери, захватчики не прекращают попыток наступления.
Вторник, 13 февраля, это уже 720 день с начала полномасштабного вторжения. За минувшие сутки состоялось 84 боевых столкновения. В этом материале 24 Канала узнавайте о ситуации на фронте и смотрите, как выглядит линия соприкосновения.
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Ситуация по направлениямВолынское и Полесское направления. Без существенных изменений.Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в Белгородской области, активизирует диверсионную деятельность.Бахмутское направление. Отбито 7 атак оккупантов в районе таких населенных пунктов: Богдановка, Ивановское, Андреевка и Клещеевка. В ISW говорят, что оккупанты решили атаковать и продвигаться на запад от Бахмута – значительного успеха не имеют.
Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте от DeepStateЛиманское направление. Украинские воины отбили 3 атаки возле Тернов и Веселого.Купянское направление. Отбито 2 атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки.Авдеевское направление. В течение суток отражено 22 атаки в районе Авдеевки и 7 атак возле Тоненького и Невельского. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.
Захватчики суют на Авдеевку в Донецкой области: смотрите на карте от DeepStateМарьинское направление. Отбито 35 атак противника вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Кроме того, в Институте изучения войны сообщали, что украинские силы немного продвинулись на северо-восток от Победы Донецкой области.
Что происходит в районе Марьинки: смотрите на карте от DeepStateНовопавловское направление. Отбита атака врага южнее Пречистовки.Запорожское направление. Украинские воины отбили атаку западнее Новопокровки. В то же время аналитики констатируют, что наши войска также продвинулись на запад от Пятихаток, что в Запорожской области.
Силы обороны держат южное направление: смотрите на карте от DeepState
Потери врага: последнее
Как отмечают в командовании ВСУ, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Кроме того, Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта.
- Наша авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- А вот Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожено 7 разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
- Всего было уничтожено с начала большой войны – 397 080 российских солдат. Только за минувшие сутки – 1 090.