За сутки на фронте произошло 89 столкновений: карта боевых действий 13 января
Российские войска не прекращают попыток наступления на Востоке. За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений.
О ситуации на фронте по состоянию на 13 января сообщил Генштаб в утреннем своде. Как изменилась карта боевых действий за сутки, анализирует 24 Канал.
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Удары россиян
Всего враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 44 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
- Авиационные удары получили : Волчанск, Синьковка, Ивановка, Ольховатка Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Зеленая Долина, Колодцы, Богдановка, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой области.
- Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация по всем направлениям фронтана Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага у Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
Ситуация возле Купянска:
на Лиманском направлении защитники отбили 6 атак окупантов в районах Макеевки Луганской области и Григоровки, Веселого Донецкой области.
на Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника вблизи Андреевки и Клещиевки Донецкой области.
Клещиевка на карте:
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать россиян, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага возле Авдеевки и еще 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
Авдеевка на карте:
на Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 26 атак. на Шахтерском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.
на Запорожском защитники отбили 8 атак окупантов западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.
Вербовое на карте:
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 9 безрезультатных штурмовых действий.
Удары ВСУ
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и радиолокационной станции противника.