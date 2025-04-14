Враг активно действует возле Покровска, Торецка и Лимана: карта фронта 14 апреля

Российская армия продолжает вести против Украины безжалостную войну. Враг пытается захватить больше нашей территории, но терпит неудачи на разных направлениях фронта. За минувшие сутки на передовой произошло 158 боевых столкновений.

Россияне нанесли один ракетный, 128 авиационных и дроновые удары, осуществив около 7000 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении за прошедшие сутки состоялись три атаки врага в направлениях населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении россияне провели четыре штурма у Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты провели 21 атаку. Противник пытался продвинуться в районах Сергеевки, Катериновки, Редкодуба, Новомихайловки, Зеленой Долины, Грековки, Торского, Ямполовки и Нового.

Ситуация на Лиманском направлении: показываем на карте

На Северском направлении ВСУ отбили два штурма россиян вблизи населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враги атаковали 21 раз возле Торецка, Озаряновки, Дружбы и Леонидовки.

Боевые действия на Торецком направлении: карта

На Покровском направлении защитники остановили 54 штурма российских войск возле населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Котлино, Новосергиевка, Богдановка, Андреевка и в сторону Старой Николаевки, Звирово, Удачного и Александрополя.

Покровское направление на карте боевых действий

На Новопавловском направлении оккупанты 10 раз пытался прорваться вблизи Константинополя и Разлива, но не имел успеха.

На Гуляйпольском направлении за сутки произошло 11 боестолкновений в районах Новополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и Шевченко.

На Ореховском направлении россияне совершили четыре наступательные действия у Степного, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении агрессор дважды пытался продвинуться вперед.

В операционной зоне в Курской области подразделения ВСУ отбили 18 атак противника. Россияне нанесли 37 авиационных ударов, применив 58 управляемых авиабомб, а также совершил 505 артиллерийских обстрелов позиций.

Украинские защитники наносят оккупантам потери в живой силе и технике, останавливая их наступления и подрывая боевой потенциал в тылу. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1310 российских захватчиков. Воины также обезвредили 19 танков, 42 боевые бронированные машины, артиллерийские системы и средства ПВО и другое вооружение российских войск.