Ожесточенные бои на нескольких направлениях, за сутки более 70 столкновений: карта фронта 14 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные 781 сутки дают врагу достойный отпор на всех линиях фронта. Однако оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону.
За прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений. В общем, враг нанес 1 ракетный и 109 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Какова ситуация на направлениях фронта
Волынское и Полесское направления. Оперативная ситуация на этом участке остается без существенных изменений.
Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
Купянское и Лиманское направление. На этих участках фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Бахмутское направление. Украинские Силы обороны отбили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Роздоловка, Ивановское, Новый, Опытное, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.
Ситуация на поле боя на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Авдеевское направление. Наши защитники отбили 9 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердычи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите на карте
Новопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Враг 22 раза пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Ореховское направление. Оккупанты 6 раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Херсонское направление. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток враг совершил 3 безуспешных атаки позиций наших войск.
Какие потери понес враг
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 наземным станциям управления БПЛА и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава и 2 средствам противовоздушной обороны противника.