Защитники отбили атаки около 14 населенных пунктов: карта боевых действий на 14 января

Российские оккупанты не прекращают попыток взять под свой контроль всю Донецкую область. У Соледара и Бахмута продолжаются ожесточенные бои.

Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 14 января доложили в Генштабе ВСУ. 24 Канал покажет карту боевых действий.

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Защитники отразили атаки около 14 населенных пунктов

Основные усилия россияне и дальше сосредотачивают на том, чтобы полностью захватить Донецкую область в пределах административной границы. Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении. На Авдеевском также ведут безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском – не оставляют попыток улучшить тактическое положение.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Площадка, Белогоровка и Червонопоповка Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка в Донецкой области.

Кроме того, за минувшие сутки российские войска нанесли по Украине 15 авиационных и 5 ракетных ударов, из них 2 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Также оккупанты совершили более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по Херсону.

Генштаб подчеркнул, что опасность авиационных и ракетных ударов никуда не исчезла по всей территории Украины и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Какая ситуация на разных направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях враг наступательные действия не проводит. Однако от вражеских обстрелов пострадали районы населённых пунктов Михайловка и Янжуловка Черниговской области; Поповка, Яструбщина, Студенок и Павловка Сумской области и Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка в Харьковской области.

враг наступательные действия не проводит. Однако от вражеских обстрелов пострадали районы населённых пунктов Михайловка и Янжуловка Черниговской области; Поповка, Яструбщина, Студенок и Павловка Сумской области и Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка в Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крахмальное, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

враг обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крахмальное, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении россияне обстреляли Макеевку, Невское и Червонопоповку Луганской области.

россияне обстреляли Макеевку, Невское и Червонопоповку Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Верхнекаменское, Веселое, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Верхнекаменское, Веселое, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении враги вели огонь по Красногоровке, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке, Бердичах, Водяном и Новомихайловке Донецкой области.

враги вели огонь по Красногоровке, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке, Бердичах, Водяном и Новомихайловке Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.

под огневое влияние попали Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Гуляйпольское, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Зеленая Роща и Малиновка Запорожской области.

оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Гуляйпольское, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Зеленая Роща и Малиновка Запорожской области. На Херсонском направлении русские войска обстреляли Золотую Балку, Гавриловку, Львово, Садовое и Херсон.

Карта боевых действий:

Россияне продолжают похищать несогласных с оккупацией украинцев

Российские оккупанты усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях. В частности, в населенном пункте Большая Лепетиха Херсонской области они проводят выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники. По состоянию на 12 января 2023 года во время этих мероприятий уже задержали и вывезли в неизвестном направлении 3 гражданских лица.

Успехи ВСУ на фронте