Россияне наступают на Покровском и Новопавловском направлениях: карта боевых действий 14 мая

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 13 мая, на фронте зафиксировано 163 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 1 ракетный и 78 авиационных ударов, сбросив 138 управляемых бомб.

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Ситуация на линии соприкосновения

Вчера россияне совершили более 5 000 обстрелов, из них 93 – из РСЗО, а также привлекли для поражения 2 983 дроны-камикадзе.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 средство ПВО и 2 артиллерийские средства захватчиков.

На Харьковском направлении противник 4 раза проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополя и Петровка.

На Купянском направлении произошло 2 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Твердохлебово, Новосергиевки, Колодязей, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении защитники отбили 3 штурма в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано 8 боестолкновений в районах Часового Яра и в сторону Белой Горы.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 6 атак в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Лисовка, Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Старая Николаевка, Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Проминь.

Враг давит возле Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении украинцы остановили 30 попыток прорвать оборонительные рубежи вблизи Константинополя, Скудного, Ровнополя, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Багатира, Новополя, Одрадного и в сторону Зеленого Поля.

Какова ситуация на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг проводил 3 наступательные действия в направлениях Новоданиловки, Степного и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили 5 попыток агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны отбили 12 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиабомб, а также совершил 264 артиллерийских обстрела, в том числе 11 – с РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 240 оккупантов. Общие потери личного состава врага превысили 969 000 человек. Кроме того, Россия осталась без 2 танков, 14 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 3 средств ПВО, 82 БпЛА оперативно-тактического уровня, 126 единиц автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ.