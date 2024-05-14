Оккупанты провели 31 атаку позиций ВСУ: карта боевых действий за 14 мая
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не покидает попыток захватить все больше украинских территорий. Силы обороны продолжают выполнение задач по недопущению продвижения противника в глубину нашей страны.
В Генштабе сообщили, что в течение суток враг провел 31 атаку позиций ВСУ. Известно, что 20 из них до сих пор продолжаются.
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Какая ситуация на Харьковщине
Силы обороны продолжают выполнять задачи по сдерживанию продвижения противника в глубину нашей страны и предотвращению его контроля над Донецкой и частью Харьковской областей.
На Харьковском направлении наши военные отражают одну атаку противника на направлении Шебекино – Волчанск. Там ситуация пока под контролем.
В связи с интенсивным огнем противника, в частности авиационными ударами с применением 10 КАБов, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Боевые действия продолжаются.
Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте
Продолжаются операции по прочесыванию городской застройки в Волчанске, там ситуация также под контролем. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.
Ситуация на других участках фронта
В Генштабе сообщили, что в Черниговской и Сумской областях без существенных изменений в положении войск противника.На Купянском направлении продолжаются 3 атаки российских оккупантов на направлениях Ольшана – Петропавловка, Крахмальное – Берестовое, Коломыйчиха – Стельмаховка, противник успеха не достигает. Подразделения наших войск уничтожили танк и БМП врага. На Северском направлении подразделения наших войск отражают 7 атак противника на направлениях Веселое – Раздоловка, Золотаревка – Верхнекаменское, Николаевка – Спорное, Берестовое – Выемка. Бои продолжаются, ситуация контролируемая.
Что происходит на Северском направлении: смотрите на картеНа Краматорском направлении наши войска отбили 2 атаки противника на направлениях Бахмут – Новое, Бахмут – Клещеевка, потерь позиций не допущено.
Отражены атаки на Краматорском направлении: смотрите на картеНа Торецком направлении подразделения наших войск сдерживают 1 атаку российских оккупантов на направлении Николаевка – Белая Гора, без успеха противника. На Покровском направлении войска Сил обороны отбили 11 атак противника на направлениях: Очеретино – Новоалександровка, Архангельское – Новоалександровка, Архангельское – Калиново, Архангельское – Евгеновка, Тоненькое – Нетайлово, Пески – Нетайлово, 5 атак еще продолжается. На отдельных участках в результате интенсивного огневого воздействия противника враг имел ограниченный тактический успех.
Оккупанты активизировались на Покровском направлении: смотрите на карте
На Времовском направлении россияне пытались безуспешно штурмовать позиции ВСУ: смотрите на картеНа Ореховском направлении войска группировки отбили 1 атаку противника на направлении Новопрокоповка – Работино. Противник успеха не имел, потерь позиций и территорий не допущено.
На других направлениях обстановка остается без изменений. В то же время наши защитники дают достойный отпор врагу.
Авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны уничтожили:
- 1 артиллерийское средство;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 1 пункт управления;
- 1 склад боеприпасов;
- 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;
- сбит вражеский самолет Су-25.