Оккупанты провели 31 атаку позиций ВСУ: карта боевых действий за 14 мая

Россия не покидает попыток захватить все больше украинских территорий. Силы обороны продолжают выполнение задач по недопущению продвижения противника в глубину нашей страны.

В Генштабе сообщили, что в течение суток враг провел 31 атаку позиций ВСУ. Известно, что 20 из них до сих пор продолжаются.

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Какая ситуация на Харьковщине

Силы обороны продолжают выполнять задачи по сдерживанию продвижения противника в глубину нашей страны и предотвращению его контроля над Донецкой и частью Харьковской областей.

На Харьковском направлении наши военные отражают одну атаку противника на направлении Шебекино – Волчанск. Там ситуация пока под контролем.

В связи с интенсивным огнем противника, в частности авиационными ударами с применением 10 КАБов, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Боевые действия продолжаются.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Продолжаются операции по прочесыванию городской застройки в Волчанске, там ситуация также под контролем. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Ситуация на других участках фронта

В Генштабе сообщили, что в Черниговской и Сумской областях без существенных изменений в положении войск противника.

Нанаправлении продолжаются 3 атаки российских оккупантов на направлениях, противник успеха не достигает. Подразделения наших войск уничтожили танк и БМП врага. Нанаправлении подразделения наших войск отражают 7 атак противника на направлениях. Бои продолжаются, ситуация контролируемая.

Что происходит на Северском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении наши войска отбили 2 атаки противника на направлениях, потерь позиций не допущено.

Отражены атаки на Краматорском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении подразделения наших войск сдерживают 1 атаку российских оккупантов на направлении, без успеха противника. Нанаправлении войска Сил обороны отбили 11 атак противника на направлениях:, 5 атак еще продолжается. На отдельных участках в результате интенсивного огневого воздействия противника враг имел ограниченный тактический успех.

Оккупанты активизировались на Покровском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении наши войска отбили 1 атаку противника на направлении. На отдельном участке противник имел ограниченный успех. Нанаправлении подразделения наших войск отбили 5 атак противника на направлениях, Завитне. В ходе боев потерь позиций не допущено.

На Времовском направлении россияне пытались безуспешно штурмовать позиции ВСУ: смотрите на карте

Нанаправлении войска группировки отбили 1 атаку противника на направлении. Противник успеха не имел, потерь позиций и территорий не допущено.

На других направлениях обстановка остается без изменений. В то же время наши защитники дают достойный отпор врагу.

Авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны уничтожили: