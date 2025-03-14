Россияне активно атакуют на 5 направлениях: карта фронта на 14 марта
- На Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском направлениях произошли многочисленные атаки и штурмовые действия со стороны российских войск.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Россия до сих пор не отказалась от своих захватнических целей в Украине. За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений.
Оккупационные войска нанесли по позициям украинских защитников и населенных пунктах 103 авиаудара, сбросив 154 управляемых бомбы и совершили около 6 тысяч обстрелов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какова ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг за прошедшие сутки пять раз проводил наступательные действия в сторону населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Дорошевка.
Оккупационные войска проводили наступательные действия на Харьковском направлении: смотрите на карте
На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Загрызово и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Торского, Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Григорьевки, Нового, Новомихайловки.
Россияне усилили атаки на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении наши защитники отбили семь штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.
Оккупанты пытаются продвигаться на Северском направлении: смотрите на карте
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак недалеко от населенных пунктов Торецк, Крымское и Дружба.
Враг атакует на Торецком направлении: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Александрополь, Тарасовка, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка.
На Покровском направлении ситуация самая тяжелая: смотрите на карте
На Новопавловском направлении оккупанты пять раз тщетно пытались прорваться вблизи Константинополя и Бурлацкого.
Россияне пытались прорваться на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении произошло восемь боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Новоселка, Ривнополь, Свободное Поле и Новополь.
8 раз оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте
На Ореховском направлении россияне провели 12 наступательных действий в районах Степного, Пятихаток, Щербаков, Каменского и в направлениях Новоандреевки и Малой Токмачки.
Враг атаковал на Ореховском направлении: смотрите на карте
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны отбили 22 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиабомб, а также совершил 203 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности три – из реактивных систем залпового огня.
Какова ситуация на Курщине: смотрите на карте
На Волынском и Полесском направлении признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, что вчера в ОСУВ "Хортица" сообщили о том, что российским войскам удалось перейти через реку Оскол на Харьковщине. Силы обороны делают все возможное, чтобы выбить врага.