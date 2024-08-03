Оккупанты пытаются пробиться к Покровску: карта боевых действий 3 августа

Уже 892 сутки Силы обороны сдерживают российские силы и очищают территорию нашего государства от захватчиков. Впрочем, оккупанты продолжают давить на позиции ВСУ.

В Генштабе рассказали, что только за минувшие сутки произошло 123 боевых столкновения. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в частности сбросил 114 КАБов. Кроме этого, совершил 4693 обстрела, из них 93 - из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на фронте

Нанаправлении враг продолжал наступательные действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

Какая ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило три. Силы обороны отражали атаки врага в районе Стельмаховки Харьковской области.

Нанаправлении наши войска отбили 15 атак противника в районах Макеевки Луганской области, Тернов и Торского Донецкой области.

Оккупанты давят на Лиманском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении Силами обороны отражено 11 атак в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Спорное, Верхнекаменское, Переездное и Выемка.

ВСУ отражают атаки врага на Северском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

Какая ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте

Враг 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону нанаправлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

Россияне пытаются продвигаться в направлении Торецка: смотрите на карте

Нанаправлении нашими защитниками отражено 36 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Желанное, Воздвиженка, Ивановка, Новоселовка Первая и Калиновое, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Покровск – одна из самых горячих точнок на фронте: смотрите на карте

Нанаправлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка, где враг три раза пытался прорвать украинские оборонительные позиции. Нанаправлении противник совершил пять безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении Водяного и Степной Новоселки Донецкой области.

Какова ситуация на Времовском направлениисмотрите на карте

Какие у россиян потери

Нанаправлении состоялось два боевых столкновения в районе Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области. Нанаправлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты, 54 автомобиля и четыре единицы специальной техники оккупантов.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, района сосредоточения ВВТ, пункта управления БпЛА, также поразили два средства ПВО и склад боеприпасов врага.