Россияне значительно активизировались на Новопавловском направлении: карта боевых действий 15 мая

Россия продолжает атаковать чуть ли не на всех участках фронта. Только за минувшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг трижды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении за сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника неподалеку Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григорьевки.

Враг атакует на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка, россияне пять раз атаковали позиции украинских военных.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка, Белая Гора и Курдюмовка.

Россияне 8 раз атаковали на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка.

Враг хотел продвинуться на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка.

Больше всего атак враг совершил на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Багатир, Новополь, Бурлацкое и Свободное Поле.

Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районе Степного.

На Приднепровском направлении остановлена одна попытка продвижения вперед подразделения противника.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил шесть управляемых бомб, совершил 210 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на Курском направлении: смотрите на карте

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.