Бахмутское направление – одна из самых горячих точек фронта: карта боевых действий 16 апреля

Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам и почти на всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Однако враг не оставляет попыток атаковать и захватить как можно больше территорий.

Так, за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Ожесточенные бои идут на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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На Востоке продолжаются ожесточенные бои

: враг наступательных (штурмовых) действий не вел.: оккупанты 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов и Торского Донецкой области.

Бои на Лиманском направлении: смотрите на карте

: ВСУ отбили 33 атаки в районах 7 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Ожесточенные бои на Бахмутском направлении: смотрите на карте

: украинские защитники отбили 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.

Враг сунет на Авдеевском направлении: смотрите на карте

: Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ожесточенные бои продолжаются на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Россияне атакуют на Юге

: враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области, а также севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

Бои на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Севере ситуация без изменений

: враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.