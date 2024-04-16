Бахмутское направление – одна из самых горячих точек фронта: карта боевых действий 16 апреля
16 апреля 2024, 08:37Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам и почти на всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Однако враг не оставляет попыток атаковать и захватить как можно больше территорий.
Так, за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Ожесточенные бои идут на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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На Востоке продолжаются ожесточенные боиКупянское направление: враг наступательных (штурмовых) действий не вел.Лиманское направление: оккупанты 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов и Торского Донецкой области.
Бои на Лиманском направлении: смотрите на картеБахмутское направление: ВСУ отбили 33 атаки в районах 7 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.
Ожесточенные бои на Бахмутском направлении: смотрите на картеАвдеевское направление: украинские защитники отбили 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.
Враг сунет на Авдеевском направлении: смотрите на картеНовопавловское направление: Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Ожесточенные бои продолжаются на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Россияне атакуют на ЮгеОреховское направление: враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области, а также севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.
Бои на Ореховском направлении: смотрите на карте
Херсонское направление: враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.