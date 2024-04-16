Бахмутское направление – одна из самых горячих точек фронта: карта боевых действий 16 апреля

16 апреля 2024, 08:37
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам и почти на всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Однако враг не оставляет попыток атаковать и захватить как можно больше территорий.

Так, за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Ожесточенные бои идут на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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На Востоке продолжаются ожесточенные бои

Купянское направление: враг наступательных (штурмовых) действий не вел.Лиманское направление: оккупанты 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов и Торского Донецкой области.

Бои на Лиманском направлении: смотрите на карте

Бахмутское направление: ВСУ отбили 33 атаки в районах 7 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Ожесточенные бои на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Авдеевское направление: украинские защитники отбили 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.

Враг сунет на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Новопавловское направление: Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ожесточенные бои продолжаются на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Россияне атакуют на Юге

Ореховское направление: враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области, а также севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

Бои на Ореховском направлении: смотрите на карте

 

Херсонское направление: враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

На Севере ситуация без изменений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
Автор: Анжеліка Байбак