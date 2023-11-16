Россияне мощно штурмуют позиции ВСУ возле Марьинки и Авдеевки: карта боевых действий 16 ноября

Украинская армия уже 631 день отражает мощные атаки захватчиков и освобождает свои территории. В то же время враг не прекращает активно штурмовать позиции защитников возле Марьинки и Авдеевки в Донецкой области.

Так, за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Навраг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины

Враг атаковал вблизи Синьковки: смотрите на карте

Навраг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надии Луганской области.

Россия вела безуспешные действия у Надии: смотрите на карте

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где ВСУ отразили 6 атак.

В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны отразили атаки возле Клещиевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника у Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 18 атак.

Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте

Нанаши защитникиврага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Украина сдерживает наступление России возле Марьинки: смотрите на карте

Навраг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны

Противник вел наступление у Старомайорского: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Напротивник вел штурмовые действия возле Новодаровки Запорожской области, успеха не имел.

Украинские военные отбили атаку возле Новодаровки: смотрите на карте

Как изменилась ситуация в других направлениях

Какие потери имел враг в технике

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Наукраинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, состав боеприпасов и средство противовоздушной обороны врага.