Россияне мощно штурмуют позиции ВСУ возле Марьинки и Авдеевки: карта боевых действий 16 ноября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинская армия уже 631 день отражает мощные атаки захватчиков и освобождает свои территории. В то же время враг не прекращает активно штурмовать позиции защитников возле Марьинки и Авдеевки в Донецкой области.
Так, за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Какая ситуация на Востоке УкраиныНа Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 7 атак.
Враг атаковал вблизи Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надии Луганской области.
Россия вела безуспешные действия у Надии: смотрите на карте
На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где ВСУ отразили 6 атак.
В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Силы обороны отразили атаки возле Клещиевки: смотрите на карте
На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.
Безуспешными были наступательные действия противника у Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 18 атак.
Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на картеНа Марьинском направлении наши защитники отразили 22 атаки врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
Украина сдерживает наступление России возле Марьинки: смотрите на картеНа Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны отразили 6 атак.
Противник вел наступление у Старомайорского: смотрите на карте
Что происходит на ЮгеНа Запорожском направлении противник вел штурмовые действия возле Новодаровки Запорожской области, успеха не имел.
Украинские военные отбили атаку возле Новодаровки: смотрите на картеСилы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Как изменилась ситуация в других направленияхНа Волынском и Полесском направлениям Оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Какие потери имел враг в технике
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
В то же время, подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, состав боеприпасов и средство противовоздушной обороны врага.