ВСУ штурмуют возле Бахмута, а россияне снова атакуют Авдеевку: карта боев за 16 октября
16 октября 2023, 08:39Читати новину українською
Источник:Генштаб
ВСУ продолжают отбивать вражеские атаки на Востоке и Юге Украины. В то же время, продолжаются наступательные действия наших военных на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
Длятся 600 сутки украинского сопротивления российской агрессии. В течение них произошло около 70 боевых столкновений.
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Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку
На Востоке ситуация остается непростой. Здесь украинские военные продолжают держать оборону.На Купянском направлении ВСУ отбили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Также в течение суток Силы обороны отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области
Непростая ситуация в районе Марьинки: смотрите на карте
На Бахмутском направлении наши защитники отбили 5 атак противника в районе населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой области.На Шахтерском направлении украинские военные отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области. В то же время ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Украинские военные наступают южнее Бахмута: карта
Обратите внимание! На Авдеевском направлении враг снова пытался наступать. Россияне при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степовое, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь наши военные отбили более 15 атак врага.
Обострение у Авдеевки: смотрите на карте
Какая ситуация на ЮгеНа Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел. На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, удачно поражают составы и тылы противника. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении: смотрите карту