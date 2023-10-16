ВСУ штурмуют возле Бахмута, а россияне снова атакуют Авдеевку: карта боев за 16 октября

ВСУ продолжают отбивать вражеские атаки на Востоке и Юге Украины. В то же время, продолжаются наступательные действия наших военных на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Длятся 600 сутки украинского сопротивления российской агрессии. В течение них произошло около 70 боевых столкновений.

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Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку

На Востоке ситуация остается непростой. Здесь украинские военные продолжают держать оборону.

НаВСУ отбили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Напротивник наступательных (штурмовых) действий не вел. Также в течение суток Силы обороны отбили более 15 атак врага в районеДонецкой области

Непростая ситуация в районе Марьинки: смотрите на карте

Нанаши защитники отбили 5 атак противника в районе населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой области.украинские военные отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области. В то же время, наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные наступают южнее Бахмута: карта

На Авдеевском направлении враг снова пытался наступать. Россияне при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степовое, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь наши военные отбили более 15 атак врага.

Обострение у Авдеевки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Напротивник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел. НаСилы обороны ведут контрбатарейную борьбу, удачно поражают составы и тылы противника. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении: смотрите карту

Что происходит на других направлениях

Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Нада

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.