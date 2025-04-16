Россияне давят на Покровском и Торецком направлениях: карта боевых действий 16 апреля

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 15 апреля, на фронте зафиксировано 111 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 109 авиационных ударов, сбросив 177 КАБов.

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Ситуация на линии соприкосновения

Вчера россияне совершили почти 6 600 обстрелов, в частности 126 – из РСЗО, а также привлекли для поражения 2 923 дроны-камикадзе.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 средства ПВО и 2 артиллерийских средства врага.

На Харьковском направлении наступательные действия в районе Волчанска противник проводил 1 раз.

На Купянском направлении – 3 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия вблизи Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз, пытаясь продвинуться возле Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды и в сторону Нового, Зеленой Долины и Григорьевки.

На Северском направлении защитники отбили 5 штурмов вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка.

На Покровском направлении украинцы остановили 32 штурма захватчика в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении враг пытался прорваться 12 раз – вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Свободное Поле и в сторону Одрадного.

На Ореховском направлении зафиксировано 1 наступательное действие в районе Каменского.

На Приднепровском направлении агрессор совершил 1 неудачную попытку продвинуться вперед.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины отбили 17 атак. Враг нанес 38 авиационных ударов с применением 72 управляемых авиабомб, а также совершил 407 артиллерийских обстрелов, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, за прошедшие сутки украинские силы ликвидировали 1 050 оккупантов, поэтому общие потери личного состава России превысили 936 тысяч. Уничтожено еще 9 танков, 13 боевых бронированных машин, 87 артиллерийских систем и 133 единицы автомобильной техники.