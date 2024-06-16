На Покровском направлении продолжаются горячие бои: карта боевых действий за 16 июня

Российские военные продолжают пытаться прорвать оборону наших защитников на фронте. Горячей продолжает оставаться ситуация на Покровском направлении.

Общее количество боевых столкновений увеличилось до 51. Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

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Что происходит на Востоке Украины

На Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одна вражеская атака подразделениями Сил обороны успешно отражена, еще один бой – продолжается.

Враг продолжает атаковать возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Берестового.

Бои продолжаются возле Берестового: смотрите на карте

Навраг дважды безуспешно пытался атаковать наши позиции в районах Макеевки и Невского. Потерь позиций не допущено.

Враг атаковал позиции возле Невского: смотрите на карте

Нароссияне продолжают наращивать активность вблизи Верхнекаменского и Раздоловки. С начала суток наши защитники отбили уже пять вражеских штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются.

Россияне наращивают активность возле Роздоловки: смотрите на карте

Нане имели успеха штурмовые действия противника западнее Ивановского.

Российские войска не имели успеха возле Ивановского: смотрите на карте

На

противник не оставляет намерения продавить нашу оборону. С начала суток российские оккупационные войска 19 раз атаковали позиции украинских воинов неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского. В настоящее время наши защитники отбили 17 вражеских атак, еще две продолжаются.

У Новоалександровки были бои: смотрите на карте

Наагрессор штурмует подразделения Сил обороны вблизи Красногоровки, Парасковиевки и Водяного. Наши защитники на данном участке отбили две вражеские атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

ВСУ обороняют позиции возле Красногоровки: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

Наавиация российских оккупационных войск нанесла два удара пятьюдесятью четырьмя неуправляемыми авиационными ракетами в районе Старомайорского.

Враг атаковал возле Старомайорского: смотрите на карте

На, в районе плацдарма на левобережье Днепра, агрессор пытался трижды безуспешно атаковать наши позиции вблизи Крынок.

Россияне безуспешно атаковали позиции возле Крынок: смотрите на карте