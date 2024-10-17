Россияне давят на всех направлениях, за сутки 163 столкновений: карта боевых действий 17 октября

За сутки на фронте зафиксировано 163 боевых столкновений. Враг активно наступает на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях в Донецкой области.

В утренней сводке Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте. Следить за тем, как меняется линия фронта удобно также с помощью онлайн-карты DeepStateMAP, информирует 24 Канал.

Смотрите также Россия снова устроила дроновый террор – взрывы в Киеве, Ровно: хронология 967 дня войны

По данным Генштаба, россияне более 3500 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты, используя различные виды вооружений.

Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Студенок, Екатериновка, Александровка, Ревякино, Гудовое, Строительное, Александровка, Кившаровка, Берестовое, Первомайское, Северск, Никифоровка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Покровск, Мирноград, Курахово, Богоявленка, Макаровка и Новоукраинка.

Ситуация на всех направлениях

На Харьковском направлении оккупанты совершили 4 атаки у Старицы, но все они были успешно отражены подразделениями Сил обороны.



На Купянском направлении зафиксировано 18 атак противника в районах Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого, 9 из них все еще продолжаются.



На Лиманском направлении направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вблизи Грековки, Невского, Тернов и Торского, но 13 атак были отбиты, и бои продолжаются.



На Краматорском направлении произошло 3 столкновения в районе Ступочек, однако все атаки врага были отбиты.

В течение дня враг атаковал позиции возле Торецка, но успеха не добился.



На Покровском направлении бои шли в районах Луча, Крутого Яра и Селидово. Отбито девять атак, два столкновения продолжаются. Войска удерживают свои позиции.



На Кураховском направлении зафиксировано 46 атак оккупантов, особенно активны враги вблизи Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и Водяного. 26 штурмов было отбито, бои продолжаются.



На Времовском направлении отбито 3 атаки вблизи Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.



На Ореховском направлении враг пытался атаковать в районе Малой Токмачки, но атака была отбита.



На Приднепровском направлении отражено 6 вражеских штурмов на украинские позиции.

Операция в Курской области продолжается, зафиксирован 21 авиаудар агрессора по региону, в частности было сброшено 32 управляемые авиабомбы.