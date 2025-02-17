Количество вражеских штурмов уменьшилось почти вдвое: карта фронта на 17 февраля

Украинские военные продолжают героически оборонять позиции на фронте и наносить удары врагу. За прошедшие сутки состоялось 129 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 95 авиационных ударов, а также совершил более 5 500 обстрелов.

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Что происходило на фронте за последние сутки

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска успешно отбили две атаки противника в направлении Волчанска.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

Вчера, на Купянском направлении состоялось 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного.

Как изменился фронт возле Петропавловки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики сосредоточивали в районах населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Колодязи и Дроновка.

На Северском направлении, вблизи населенного пункта Григорьевка, наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку.

8 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Васюковки остановили украинские воины на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг 8 раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского и Торецка.

Сорок атак отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоочеретоватое и Новоселка оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Россияне наступали возле Бурлацкого: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили 6 штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел 9 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 51 авиаудар, сбросил 80 КАБ и совершил 495 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в частности 16 – из реактивных систем залпового огня.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.