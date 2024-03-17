Напряженные бои на Востоке и попытки оккупантов выбить плацдарм: карта боевых действий 17 марта
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают уже 753 сутки отражать российское нашествие. Только за прошедший день произошло 58 боевых столкновений с врагом.
Отмечается, что враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. К сожалению, известно о жертвах среди гражданского населения.
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Ситуация на ВостокеКупянское направление. Враг наступательных (штурмовых) действий не вел.Лиманское направление. Нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.
Бахмутское направление. Отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.
Штурмы вблизи Бахмута: смотрите на картеАвдеевское направление. Нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
Какая ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на картеНовопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Бои против оккупантов возле Марьинки: смотрите на карте
Обстановка на ЮгеОреховское направление. Враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Оккупанты не оставляют попыток штурмовать Работино: смотрите на картеХерсонское направление.