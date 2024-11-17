Россияне уже на подступах к Купянску, Курахово и Покровску: карта фронта 17 ноября

Российские войска продолжают неустанно атаковать позиции украинских военных. Самая тяжелая ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. В общем, в течение минувших суток зафиксировано 133 боевых столкновения.

Смотрите также Более 720 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага на 17 ноября

Какая ситуация на фронте 17 ноября

При поддержке авиации на Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Стрелечья.

Оккупанты атаковали на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Колесниковки, Кругляковки и Загрызово. Противник активно применял авиацию на направлении.

Россияне уже на подступах к Купянску: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Макеевки, Чернещины, Твердохлебово и Тернов.

Враг атаковал 10 раз на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Луч, Крутой Яр, Петровка, Новоалексеевка и Пустынка. Большинство атак противник направил на Проминь.

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка.

Оккупанты активно штурмуют на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки, Трудового, Янтарного и Ровнополя.

Россияне атакуют на Времовском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении наши войска успешно отбили четыре атаки противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.