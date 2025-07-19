Около 50 штурмов возле Покровска, враг давит на нескольких направлениях: карта фронта 19 июля
- На фронте за сутки зафиксировано 177 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении, где ВСУ остановили 47 штурмовых действий агрессора.
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 38 боестолкновений, а на Лиманском направлении противник атаковал 26 раз.
- На Волынском и Полесском направлениях не выявлено признаков формирования наступательных группировок врага.
За прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Самой горячей ситуация остается на Покровском направлении.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 38 боестолкновений. Противник нанес десять авиационных ударов, сбросил 17 управляемых бомб, совершил 351 артиллерийский обстрел, в том числе 4 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вражеские силы 6 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и Красное Первое.
На Купянском направлении за сутки произошло 4 атаки агрессора. ВСУ отражали штурмовые действия врага вблизи Степной Новоселовки и Кондрашовки.
На Лиманском направлении противник атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Торское и в сторону Серебрянки.
Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении, в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки, оккупанты 5 раз атаковали позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано 8 боестолкновений в районах Орехово–Васильевки, Белой Горы, Предтечиного и Часового Яра.
Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте
На Торецком направлении враг совершил 7 атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Калиновки, Нелиповки и Александро–Калинового.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенного пункта Филия и в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Новоторецкое, Котлино, Молодецкое, Удачное, Ореховое, Алексеевка.
ВСУ остановили штурмы на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Звезда, Свободное Поле, Новополь, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.
На Ореховском направлении наши защитники отбили 4 вражеские атаки вблизи населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении произошло 6 боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В общем, за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1120 человек. Также ВСУ обезвредили 7 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 163 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, одну ракету, 112 единиц автомобильной техники оккупантов.