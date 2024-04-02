Россияне подступают к Часовому Яру, ВСУ отбивают атаки: карта боевых действий за 2 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники держат линию фронта, отражая атаки российских оккупантов. В то же время наши военные уничтожают личный состав и технику врага, который особенно активен на Востоке, Бахмутском направлении.
В командовании украинской армии 2 апреля утром сообщили, что за прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение в целом по всей линии фронта. Как выглядит карта боевых действий, узнавайте в материале 24 Канала.
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Ситуация по направлениямВолынское и Полесское направления. Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Северское и Слобожанское направления. Россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски ВСУ на угрожающие направления. Также оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.Купянское направление. Враг наступательных действий не совершал.Лиманское направление. Силы обороны отбили 9 атак захватчиков в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск.
Бахмутское направление. Наши воины отбили 18 атак в районах населенных пунктов:
- Белогоровка Луганской области;
- Спорное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Часов Яр Донецкой области.
Там враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. В то же время в ISW пишут, что российские силы подступили за 1,5 километра от восточной окраины Часового Яра в результате продвижения.
Что происходит в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState
Какова ситуация в районе оккупированной Марьинки: смотрите на карте от DeepStateОреховское направление. Захватчики совершили 4 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.Херсонское направление. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 4 раза оккупанты атаковали позиции наших войск. Вместе с тем аналитики нашли подтверждение небольшого продвижения армии противника к северу от Казачьих Лагерей.
Какая линия фронта на Херсонском направлении: смотрите на карте от DeepState
Потери захватчиков
- Как отмечают в Генштабе 2 апреля, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- А вот подразделения ракетных войск поразили 1 наземную станцию управления БПЛА, 1 средство ПВО, 2 станции РЭБ, 1 склад боеприпасов и 1 район сосредоточения личного состава.
- Кроме того, в целом потери врага составляют 443 660 бойцов с начала полномасштабного вторжения. Только за минувшие сутки Кремль потерял 780 представителей личного состава собственной армии.