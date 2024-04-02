Россияне подступают к Часовому Яру, ВСУ отбивают атаки: карта боевых действий за 2 апреля

Украинские защитники держат линию фронта, отражая атаки российских оккупантов. В то же время наши военные уничтожают личный состав и технику врага, который особенно активен на Востоке, Бахмутском направлении.

В командовании украинской армии 2 апреля утром сообщили, что за прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение в целом по всей линии фронта. Как выглядит карта боевых действий, узнавайте в материале 24 Канала.

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Ситуация по направлениям

Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски ВСУ на угрожающие направления. Также оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.Враг наступательных действий не совершал.Силы обороны отбили 9 атак захватчиков в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск.

Бахмутское направление. Наши воины отбили 18 атак в районах населенных пунктов:

Белогоровка Луганской области;

Спорное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Часов Яр Донецкой области.

Там враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. В то же время в ISW пишут, что российские силы подступили за 1,5 километра от восточной окраины Часового Яра в результате продвижения.

Что происходит в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState

Наши защитники отбили 10 атак в районах таких населенных пунктов: Бердычи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.ВСУ продолжают сдерживать оккупантов в районах таких населенных пунктов: Георгиевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Урожайное Донецкой области. Там россияне при поддержке авиации более 25 раз пытались прорвать оборону.

Какова ситуация в районе оккупированной Марьинки: смотрите на карте от DeepState

Захватчики совершили 4 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 4 раза оккупанты атаковали позиции наших войск. Вместе с тем аналитики нашли подтверждение небольшого продвижения армии противника к северу от Казачьих Лагерей.

Какая линия фронта на Херсонском направлении: смотрите на карте от DeepState

Потери захватчиков