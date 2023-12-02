Россияне активизировались у Бахмута, вблизи Авдеевки – ожесточенные бои: карта боевых действий 2 декабря
2 декабря 2023, 08:42Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Враг не оставляет попыток наступать на нескольких направлениях на Востоке и Юге. Однако Силы обороны продолжают давать мощный отпор оккупантам.
Так, за прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. Упорные бои продолжаются на нескольких направлениях на Востоке страны.
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Какая ситуация на ВостокеНа Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. На этом участке фронта ВСУ отразили 13 атак оккупантов. На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Силы обороны отбили здесь 8 российских атак. На Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия вблизи нескольких населенных пунктов. Силы обороны не только отбили 21 вражескую атаку, а продолжают вести штурмовые действия южнее Бахмута. ВСУ на этом участке фронта наносят врагу немалые потери в живой силе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.
Возле Бахмута стало больше вражеских атак: смотрите на картеНа Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Украинские защитники отбили вблизи Авдеевки 21 атаку.
Ситуация возле Авдеевки: смотрите на картеНа Марьинском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.
Продолжаются бои у Марьинки: смотрите на картеНа Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Что происходит на ЮгеНа Запорожском направлении россияне 8 раз пытались восстановить утраченное положение вблизи Работино, но успеха не имели. Также враг пытался штурмовать в районе Вербового, но Силы обороны дали отпор и отразили еще 4 атаки. На Мелитопольском направлении ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Что происходит на Левобережье Херсонской области: смотрите на карте