Россияне активизировались у Бахмута, вблизи Авдеевки – ожесточенные бои: карта боевых действий 2 декабря

Враг не оставляет попыток наступать на нескольких направлениях на Востоке и Юге. Однако Силы обороны продолжают давать мощный отпор оккупантам.

Так, за прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. Упорные бои продолжаются на нескольких направлениях на Востоке страны.

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Какая ситуация на Востоке

Нароссияне вели штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. На этом участке фронта ВСУ отразили 13 атак оккупантов. Навраг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Силы обороны отбили здесь 8 российских атак. Нароссияне вели штурмовые действия вблизи нескольких населенных пунктов. Силы обороны не только отбили 21 вражескую атаку, а продолжают вести штурмовые действия южнее Бахмута. ВСУ на этом участке фронта наносят врагу немалые потери в живой силе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.

Возле Бахмута стало больше вражеских атак: смотрите на карте

Напродолжаются ожесточенные бои. Россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Украинские защитники отбили вблизи Авдеевки 21 атаку.

Ситуация возле Авдеевки: смотрите на карте

Нароссияне вели безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

Продолжаются бои у Марьинки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Навраг наступательных (штурмовых) действий не вел.Нароссияне 8 раз пытались восстановить утраченное положение вблизи Работино, но успеха не имели. Также враг пытался штурмовать в районе Вербового, но Силы обороны дали отпор и отразили еще 4 атаки. НаВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. НаСилы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Что происходит на Левобережье Херсонской области: смотрите на карте

На Севере враг сохраняет военное присутствие

НадаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Надарусская армия сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Враг также проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, а также увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.