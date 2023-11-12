Россия атаковала на Востоке, ВСУ ведут наступление на Юге: карта боевых действий за 12 ноября

Украинская армия уже 627 сутки выгоняет российских захватчиков и освобождает от них территории нашего государства. В то же время россияне неустанно штурмуют позиции ВСУ на восточных участках фронта.

Так, за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных ударов, а также совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

Навраг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надежды Луганской области, где наши защитники

ВСУ отразили атаки россиян возле Синьковки: смотрите на карте

Напротивник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах Хромового, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне пытались наступать на Хромово: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тоненькое и Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 18 атак.

Россия хочет окружить Авдеевку: смотрите на карте

Навраг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воиныврага.

Силы обороны отразили штурм возле Марьинки: смотрите на карте

Наоккупанты, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия недалеко от Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где наши защитники

Россияне активизировались у Угледара: смотрите на карте

Как изменился фронт на Юге

Навраг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия возле Работино Запорожской области, успеха не имел.

Российская армия наступала у Работиного: смотрите на карте

Какая ситуация на других участках фронта

Какие потери нанесли ВСУ врагу в технике

В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Нанаши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 средства противовоздушной обороны врага.