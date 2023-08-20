ВСУ наступают на Юге, а враг штурмует позиции на Востоке: карта боевых действий 20 августа
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине продолжаются 543 сутки полномасштабного вторжения России. Так, Вооруженные Силы нашего государства имеют успехи по деоккупации территории на Юге, в то же время оккупанты не прекращают штурмы наших позиций на Востоке страны.
В частности, за минувшие сутки произошло 32 боевых столкновений на фронте. Кроме того, враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенных пунктов.
Интересно "Главная боль" россиян: на каких задачах враг сосредоточил свои силы на Юге
Какая ситуация на Востоке Украины
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее населенного пункта Богдановка, а также севернее и южнее Клещиевки Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Богдановки, Северного Донецкой области.
От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали свыше 10 населенных пунктов, среди них: Новомарково, Клещиевка, Часов Яр, Белая Гора, Богдановка Донецкой области.
Россияне безуспешно наступали у Богдановки и Клещиевки: смотрите на карте
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.
Из артиллерии противник обстрелял населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.
Враг снова штурмовал позиции у Марьинки: смотрите на картеНа Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе Урожайного Донецкой области. Там же он нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.
Россияне пытались восстановить положение у Урожайного: смотрите на картеНа Купянском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кучеривка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Веселого, Славянска Донецкой области.
Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Звановка, Федоровка Донецкой области.На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское Донецкой области.
Какая ситуация на Юге
На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Егоровки, Роботиного Запорожской области.
От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населённых пунктов, среди них Новодаровка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Новоданиловка, Каменское, Плавные Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Токаровка, Дудчаны, Берислав, Николаевка, Днепровское, Зорівка, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы
Что происходит по другим направлениям
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Степного и Константиновки Сумской области.
Враг также совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населённых пунктов, это: Карповичи, Блешня, Сеньковка Черниговской области, Волфин, Константиновка, Миропольское, Поповка, Середина Буда Сумской области и Вильча, Зибино, Караическое, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области.
ВСУ активно работают по врагу
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 1 – по зенитно-ракетному комплексу.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 пункта управления да 3 средства противовоздушной обороны противника.